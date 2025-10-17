ACEes浮所飛貴、沸騰リポーターに初挑戦 “AIの魔術師”が間宮祥太朗を“ターザン”に
ジュニア内グループ・ACEesの浮所飛貴が、きょう17日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10』（後7：56）に出演。沸騰リポーターに初挑戦する。
【番組カット】スタジオにも！爽やかな笑顔を見せるACEes・浮所飛貴
浮所は、宮城明弘さんを訪ねる。宮城さんは、1枚の写真をAIで自由自在に動かしてしまう“AIの魔術師”。白黒写真に写った明治時代の子どもたちも宮城さんの手にかかればわずか数秒で楽しそうに動き出す。さらに、険しい顔をしているバナナマンの宣材写真も2人が笑顔で笑いあう動画に大変身。“AI映像クリエイター”として世界を相手に活躍している宮城さんがスタジオにも登場し、レギュラー陣やゲストの写真から作ったスペシャル映像を披露する。そのクオリティの高さにスタジオ中が騒然となる。
“伝説の家政婦”志麻さんの新居改装ドキュメントは、古民家購入時に志麻さんが惚れ込んでいたものの、耐久性の問題からやむなく取り壊していたキッチンを再建する作業がスタート。俳優・當真あみとお笑いコンビ・さや香、岩田絵里奈アナウンサーも手伝い、柱を立てて建物の骨組みを作り上げる“建前”の作業が行われた。大きな柱を何本も立てる体力必須の作業で當真が意外なほど活躍を見せる。志麻さんからの差し入れや晩ごはんもこだわりの絶品メニューが続々登場し、當真もさや香も「めっちゃおいしい！」が止まらない。
スタジオには、同局系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』の主演を務める間宮祥太朗が登場。「ターザンになりたい」という夢が“AIの魔術師”によって美しく映像化される。
