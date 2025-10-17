【ラグビー】秋の代表シーズンスタート 11月は世界1位・南アと対戦 大学生2選手が豪州A代表戦メンバー入り
◇アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025 JAPAN XV-オーストラリアA代表（18日、ヨドコウ桜スタジアム）
日本ラグビー協会は16日、オーストラリアA代表と戦うJAPAN XVの登録メンバーを発表しました。
10月から秋のテストマッチシリーズがスタートし、まずはキャップ対象外の試合としてJAPAN XVがオーストラリアAと対戦します。メンバーには2024年に代表デビューした早稲田大学のフルバック・矢崎由高選手や同志社大学のロック・中谷陸人選手ら大学生2名が選ばれました。
日本代表は今後、25日に国内でオーストラリア代表と対戦。11月はヨーロッパ遠征を行い、9月のザ・ラグビーチャンピオンシップでオールブラックスに1勝1敗とするなど、世界ランキング1位になった南アフリカと対戦します。
また、世界ランキング3位のアイルランドや、今季7月に2度対戦し1勝1敗だったウェールズら世界の強豪と11月に合計4試合行う予定です。
▽日本代表の今後の日程（日本時間）※カッコ内の数字は16日現在の世界ランキング
◆国内試合
10月18日
JAPAN XV vs オーストラリアA代表
会場:ヨドコウ桜スタジアム（大阪）
10月25日
日本代表（13位） vs オーストラリア代表（7位）
会場:国立競技場（東京）
◆欧州遠征
11月2日
日本代表 vs 南アフリカ代表（1位）
会場:ウェンブリー・スタジアム /ロンドン（イングランド）
11月8日
日本代表 vs アイルランド代表(3位)
会場:アビバ・スタジアム /ダブリン(アイルランド)
11月16日
日本代表 vs ウェールズ代表（12位）
会場:プリンシパリティ・スタジアム /カーディフ(ウェールズ)
日本代表 vs ジョージア代表(11位)
会場:ミヘイル・メスヒ・スタジアム/ (ジョージア)