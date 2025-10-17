◇アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025 JAPAN XV-オーストラリアA代表（18日、ヨドコウ桜スタジアム）

日本ラグビー協会は16日、オーストラリアA代表と戦うJAPAN XVの登録メンバーを発表しました。

10月から秋のテストマッチシリーズがスタートし、まずはキャップ対象外の試合としてJAPAN XVがオーストラリアAと対戦します。メンバーには2024年に代表デビューした早稲田大学のフルバック・矢崎由高選手や同志社大学のロック・中谷陸人選手ら大学生2名が選ばれました。

日本代表は今後、25日に国内でオーストラリア代表と対戦。11月はヨーロッパ遠征を行い、9月のザ・ラグビーチャンピオンシップでオールブラックスに1勝1敗とするなど、世界ランキング1位になった南アフリカと対戦します。

また、世界ランキング3位のアイルランドや、今季7月に2度対戦し1勝1敗だったウェールズら世界の強豪と11月に合計4試合行う予定です。

▽日本代表の今後の日程（日本時間）※カッコ内の数字は16日現在の世界ランキング

◆国内試合

10月18日

JAPAN XV vs オーストラリアA代表

会場:ヨドコウ桜スタジアム（大阪）

10月25日

日本代表（13位） vs オーストラリア代表（7位）

会場:国立競技場（東京）

◆欧州遠征

11月2日

日本代表 vs 南アフリカ代表（1位）

会場:ウェンブリー・スタジアム /ロンドン（イングランド）

11月8日

日本代表 vs アイルランド代表(3位)

会場:アビバ・スタジアム /ダブリン(アイルランド)

11月16日

日本代表 vs ウェールズ代表（12位）

会場:プリンシパリティ・スタジアム /カーディフ(ウェールズ)

11月22日日本代表 vs ジョージア代表(11位)会場:ミヘイル・メスヒ・スタジアム/ (ジョージア)