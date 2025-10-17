Ｊ１で１１位の清水は１６日、静岡市内で一部非公開調整した。今節（１８日）は７位の川崎とアウェーで対戦する。２３年夏まで所属した古巣とのマッチアップを迎えるＭＦ小塚和季は「等々力は久しぶりなので楽しみですね」と腕をぶした。

直近３試合連続先発中のテクニシャンが思い出の地で躍動する。川崎には２１年から２３年７月まで在籍。２年半で計２２試合の出場にとどまった。「川崎のサポーターにあまりプレーを見せられなかったので、エスパの選手として見せられたら」と意気込んだ。

チームは３戦勝ちなし。守備に安定感は出ているものの、９試合連続で１得点以下にとどまっており、追加点を奪えるかは重要な要素となっている。「連係は良くなっていると思う。そろそろゴールがほしいし、２、３点と取っていきたい」と、ＭＦ乾とのコンビネーションで相手の守備網を破壊していく。川崎はリーグ最多６０得点を挙げている一方、４５失点を喫しており付け入る隙は十分ある。今カードは２０１５年からリーグ１４戦勝ちなしだが、持ち前の攻撃センスで相性の悪さを覆してみせる。