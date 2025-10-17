◆秋華賞追い切り（１６日、栗東トレセン）

牝馬３冠最終戦、第３０回秋華賞・Ｇ１（１９日、京都）の出走馬１８頭が１６日、確定した。４分の１の抽選をくぐり抜けたインヴォーグの福永祐一調教師（４８）＝栗東＝には史上２人目の騎手＆調教師での制覇が懸かる。きょう１７日に枠順が決まる。

願いは通じた。福永調教師は投票所前でインヴォーグが４分の１の抽選をクリアしたことを知ると「すごいな」と満面の笑み。「ついでに内枠当たらんかな。よかったよ。調子がよかったからね」と言葉を続けた。

強敵相手でもぶつけたい。それほどの充実ぶりが、今の愛馬にはある。最終追い切りこそ栗東・坂路で５６秒０と軽めだったが、１週前の栗東・ＣＷコースでは６ハロン８０秒７―１０秒９。古馬相手の１勝クラス、２勝クラスを連勝中の地力強化を感じさせた。「前回よりいい。動きは今までで一番いい。やっても、カイバが上がらないようになっているしね」。今まではフケ（発情）の影響で力を出し切れない面があったが、今回は全くない。

福永調教師は騎手時代に１６年のヴィブロスで勝利。騎手＆調教師でのダブル制覇となれば、松永幹調教師（１９９６年ファビラスラフイン＆２００９年レッドディザイア）以来、２人目となる。「逃げ馬の後ろぐらいに入れば面白いのでは。乗りやすいし、内枠を引きたい」とトレーナー。抽選突破の勢いで熱望する好枠まで引き当てれば、本当に侮れない存在になってくる。（山本 武志）

◆抽選出走馬の成績 ９６年以降、未勝利。過去１０年で【００２２３】。３着は１５年に２分の１で入った８番人気のマキシマムドパリと、２０年に６分の４を突破した９番人気のソフトフルート。なお、３歳限定だったエリザベス女王杯時代の８９年に２０番人気サンドピアリスが制覇している。