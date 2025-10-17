俳優渡辺大（41）が17日、自身のインスタグラムを更新。都内で開催された舞台「酔いどれ天使」製作発表会の様子などを報告した。

「本日は舞台『醉いどれ天使』の制作発表＆取材デーでした！」とし、「手探りで始まったこの作品も、日を重ねていくごとにさまざまな発見があり、少しずつですが灯りが見えてきたような気がします」とつづった。

また、「早く初日を迎えたいワクワクとしたはやる気持ちと、それまでに沢山の発見をしたい焦る気持ちとが交錯しています！」と続け、「取材でご一緒した大鶴義丹さんと2ショット」とし、のぼりタオルを披露する大鶴義丹（57）とのツーショット写真を公開した。

同作は、故黒澤明監督と三船敏郎さんが初タッグを込んだ名作を舞台化。闇市を支配する若いやくざと、貧乏な酔いどれ中年医者とのぶつかり合いを通じて、戦後風俗を鮮やかに描き出したヒューマニズムあふれる力作。演出は深作欣二さんの息子、健太氏（53）が担当。北山宏光（40）が闇市を仕切るやくざ松永を演じ、渡辺は中年医者の真田を演じる。

製作会見では、「とても伝統的だけど、深作さんがパンクに、ロックに、さまざまなテイストを盛り込んで令和版にしている」と紹介した。