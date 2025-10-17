人気YouTuberのヒカル（34）が、16日までに自身のYouTubeチャンネルに登場。以前住んでいた家で数日間生活すると明かした。

ヒカルは「地元の、昔住んでいた家賃6万円のアパートで生活します。このヒカルチャンネルの始まった原点となる家ですね」と発表。「しばらく地元で暮らしてみて、初心に返ろうかなという風に思いまして。数日間の兵庫県生活を、お送りできたらなっていう風に思います」と兵庫県で生活すると宣言した。

また、ヒカルはYouTube開始当初を振り返り「YouTubeの世界っておもしろかったよな。稼げる以上にやりがいを感じたっていうかさ」と話し、当時の家事につて「当時の元カノとかがやってくれてた気がしますね。彼女いない期間、俺ほぼないんですよ。人生で。多分俺ね、彼女途切れたらね、うまくいかないタイプなんですよ。多分」と自身を分析した。

ヒカルは9月14日更新の自身のYouTubeで進撃のノア（30）と「オープンマリッジ」を宣言。「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を目指します」と説明した。ヒカルは「離婚はしたくないと。でも浮気もしたいと」と本音を吐露。ネット上で大きな反響があった。動画投稿から24時間が経過した15日午後、チャンネル登録者数は動画投稿時の507万人から500万人を割り込む495万人まで減少。1日で約12万人の登録者が減少した。当該動画のコメント欄には4万件超の書き込みがあった。発言の余波は止まることを知らず、17日午後にはチャンネル登録者が487万となり、約20万人減となった。

ヒカルは5月31日に自身のチャンネルで進撃のノアと「交際0日婚」を発表。ノアは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサー。大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後、北新地に移り、5年で年収2億円を達成。バラエティー番組などにも多数出演し、著書も出版している。