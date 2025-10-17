アメリカのトランプ大統領は16日、ウクライナの戦闘終結を協議するため、ロシアのプーチン大統領とハンガリーで会談すると表明しました。

トランプ大統領は16日、プーチン大統領と電話会談を行いました。

トランプ氏は会談後、自らのSNSに「ロシアとウクライナの不名誉な戦争を終わらせられるか見極めるため、プーチン大統領とハンガリーのブダペストで会談する」と投稿しました。

その後、トランプ氏は会談が2週間以内に行われるとの見通しを示しました。

また、米露の政府高官による協議を来週、開催することで合意し、アメリカ側はルビオ国務長官らが出席するとしています。

そして、電話会談の内容について17日に会談するウクライナのゼレンスキー大統領と協議するとしています。

一方、プーチン政権の高官はアメリカが検討している巡航ミサイル・トマホークのウクライナへの供与も議題に上がったと明らかにした上で、プーチン大統領は「戦況を変えることはないが米露関係やウクライナ和平にダメージを与える」と伝えたということです。

今回の電話会談はロシア側の要請で実現したということで、トランプ氏とゼレンスキー氏の会談を前に、けん制する狙いがあったとみられます。