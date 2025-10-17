驚愕。氷河期東京の地形。じつは、東京湾は海に沈んだ川だった…そして、この地球の物質は、川によって循環しているという、途方もない事実

宇宙で唯一の生命を育んだ「海」、あたりまえのようにそこにある「山」、そしてミステリアスな「川」……。地球の表情に刻まれた無数の凹凸「地形」。どうしてこのような地形になったのかを追っていくと、地球の歴史が見えてきます。

今回は、かつて陸地だったところにあった川が、海中に没したためにできた、海底を流れる川について見ていきます。

海底地形図が示す「川と海底谷の関係」

海底谷の成因はまだはっきりとはわかっていませんが、おもに断層によってできたものと、陸から流れ込んだ土石流が海底を削ってできたものがあります。後者の、大きく蛇行した流れになになる例として、前回の記事で、富山深海長谷という海底谷へと続く富山県の黒部川をご紹介しました。

もう一つの成因として、かつて陸地だったところにあった川が、海中に没したものもあります。1万8000年前から1万年前のころの寒冷な氷河期には、海面が下がったために東京湾は干上がり、陸地になっていました。そこを旧利根川、多摩川、荒川、江戸川などが流れていて、相模湾で海に注いでいました。これを古東京川といいます（図「かつて陸地だった東京湾を流れていた古東京川」）。

ところがその後、気温が上昇して海面が上がると、古東京川は海面下に沈み、東京海底谷となったのです。このようなことがわかったのは、音波探査という手法によって海底とその表層の堆積物を見ることができるようになったからです。

みなさんのほとんどはふだん、陸上の地形図しか見る機会がないと思いますが、海底地形図を見ればこのように川と海底谷の関係がわかり、いままで見慣れていたつもりの地形がまったく違う姿を現してくるはずです。

対照的な東北地方と伊豆・小笠原諸島

海底谷は日本の周辺にたくさんありますが、じつは東北地方にだけは大きな海底谷を見つけることができません。陸上には断層も多いのに、まるで海底が調査できなかった時代の地形図のように、川は海岸線で終わっているのです。これはいったいどういうわけでしょう。

その理由は、東北地方の沖ではたえず、海溝型の大きな地震が起こっているためです。地震が発生すると、斜面にたまっていた堆積物が不安定になり、地滑りや斜面崩壊などが起こります。

そのため、大量の堆積物が陸上からも流れ込んできて、海底の断層を埋め尽くしてしまい、海底谷が見られないのです。

これと好対照なのが、伊豆・小笠原諸島の海底谷です。ここでは三宅海底谷や御蔵海底谷、スミス海底谷など、たくさんの大きな海底谷が伊豆・小笠原海溝まで届いています。いわば海底谷ラッシュの様相を呈しているのです。東北との違いは何でしょうか。

伊豆・小笠原には陸上に顔を出している島はあるものの、大きな陸地はほとんどありません。そのため、陸上で削剥されて海に流れ込む堆積物が少ないのです。火山活動が起こったときは火山灰や溶岩などは海に入りますが、その量もさほどのものではありません。そのために海底谷は埋積されることなく、その姿を見ることができるのです。

枝のように張りめぐらされているインドネシアの海底谷

なお、海底谷はもちろん日本のほかにもたくさん見られます。たとえばインドネシアのスンダ地域では、海底に大きな流れが木の枝のように張りめぐらされています（図「インドネシアのスンダ地域海底を流れている海底谷」）。

これらも、氷河期の海面低下していた時期には陸上の川だったものです。

こうした陸上から海底への流れで注目したいのは、とてつもない量の堆積物です。

海底谷が運んだ大量の堆積物

海底谷が陸上から海底に運び込む堆積物の量はとてつもなく、南海トラフには2000m以上もの厚さの堆積物があります。相模湾の中央にも4000m以上も堆積物がたまっています。

富士山より高く積もっているのです。しかし、世界の例を見れば驚くなかれ、インドの東にあるベンガル湾の堆積物は、なんと9000mに達するといわれています。エベレスト以上です。

このように大量の堆積物がたまると、その中に含まれている有機物が、酸素がない状態で変質を始めます。その結果、天然ガスや石油など、人類にとって有用な資源へと変わっていくのです。

黄河や揚子江が流れ込む渤海や東シナ海、チグリス・ユーフラテス川が流れ込むペルシャ湾、アマゾン川が流れ込むブラジル沖、ミシシッピ川が流れ込むメキシコ湾などに石油資源が大量に埋蔵されているのはこのためです。大河の河口には、資源が眠っているのです。

これは川の役割の中でも人類に最も貢献しているものといえるかもしれません。残念ながら日本列島周辺の堆積物から採掘できる資源はメタンハイドレートくらいですが、いまあげた大河とは川の規模が違いすぎますから、しかたありません。

川は、地球の物質循環を“要”だった

しかし、川が地球というシステムにはたす役割は、もっと大きなものであると私は考えています。

大量の堆積物は、川が地上の山々から削りとって海に運んできたものです。海底に堆積したそれらは、やがてプレートの運動によって海溝から地球の内部へと運ばれます。そしてまた火山活動によって地上に戻り、山をつくっていくのです。

そういう意味では、川は地球の物質循環の大きなサイクルを推し進める役割をはたしているのです。

川は地球の物質循環の大きなサイクルを推し進めてい流ことがわかりましたが、地球そのものが大きな循環の中に存在しています。地球を構成する物質の循環が起こした大きなうねりは、陸地そのものも動かします。次回は、再び地球と海の歴史に戻って、プレートテクトニクスの始まりを解説します。

