ポジション“大シャッフル”の予感だ。広島・新井貴浩監督（48）が16日、みやざきフェニックス・リーグを視察。同日のオリックス戦では、佐々木泰内野手（22）が「3番・右翼」で先発出場した。三塁が本職のドラフト1位ルーキーが、今季右翼を守ったのは2軍戦での1試合のみ。指揮官は、坂倉将吾捕手（27）が三塁に入るケースを想定した起用だと説明し、来季に向けてさまざまな可能性を探っていく。

佐々木が今秋のフェニックス・リーグ6試合目にして、初めて外野の守備に就いた。それも、5月11日のウエスタン・リーグ、中日戦の1試合だけしか守っていない右翼。守備機会は2、5、9回の3度（いずれも右飛）しかなかったが、そつのない動きで務めを果たし、「久しぶりの外野だったが、もう少しコミュニケーションを取りながらできたかなと思う。そこは次に向けてやっていきたい」と振り返った。

佐々木の主戦場は三塁。今季1軍で守備に就いた51試合のうち、外野を守ったのは2試合（先発は1）でいずれも中堅、それ以外は三塁だった。新井監督が視察に訪れたタイミングでの右翼起用。そこには明確な意図があった。指揮官は言う。

「いろんなことを想定しながらやっていきたい。ポジションでは、サク（坂倉）にも“来年は捕手一本じゃないよ”と伝えている。サクが三塁を守るかもしれないし、そうなった時に泰（佐々木）が右翼とか。そういうのも考えられる」

来季、ポジションを大シャッフルする可能性について言及した。正捕手の坂倉は今季、右手中指の骨折から4月下旬に復帰して以降、91試合で先発マスクをかぶったが、持ち味の打撃で本来の力を発揮できず、打率・238、5本塁打、37打点。盗塁阻止率・181と守備でも苦しんでおり、来季は一塁、三塁も含めた複数ポジションを視野に入れていることが判明した。それに伴い、佐々木も外野での起用に備えていくことになるが、22歳のホープは「全部やるにしても中途半端ではなくて、トップレベルでできるようにやっていきたい」と呼応した。

外野では今季、中村奨が104試合に出場して頭角を現した。それでも、新井監督は「まだ計算できる選手ではない。今（の時点で）ポジションが決まっているのは小園しかいない」と言う。今秋は既に内野手登録の内田、佐藤啓が外野に挑戦中で、内外野を守れる二俣も捕手に再挑戦している。あらゆる可能性を模索しながら、5位からの逆襲を目指す来季に向け、新たな形をつくり上げていく。（長谷川 凡記）