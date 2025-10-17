期間限定♡クリスピー・クリーム・ドーナツ×ヌテラ®の新作が登場！

クリスピー・クリーム・ドーナツが、イタリア生まれのチョコスプレッド「ヌテラ®」と日本初コラボ♡ 2025年11月1日から全国店舗で期間限定発売される2種のドーナツは、濃厚なヌテラ®をたっぷり使用し、ヘーゼルナッツやホワイトチョコ、フリーズドライストロベリーで食感と見た目も楽しめる贅沢仕様。冬のスイーツタイムにぴったりの一品です♪

濃厚♡ヘーゼルナッツ with NUTELLA®

ヘーゼルナッツ with NUTELLA®

ふわふわのドーナツ表面にヌテラ®をたっぷりコーティングし、細かく砕いたヘーゼルナッツをトッピング。

356円（税込み363円イートイン）で、濃厚なチョコレートの風味とナッツの香ばしさをダイレクトに味わえます。シンプルながらも素材の美味しさが際立つ、冬限定の贅沢スイーツです。

甘酸っぱさも♡ホワイトチョコタルト

ホワイトチョコ タルト with NUTELLA®

ホワイトチョコでコーティングしたドーナツにクランチとビスケットをプラスし、穴いっぱいにヌテラ®を詰め込み、仕上げにフリーズドライストロベリーをトッピング。

378円（税込385円イートイン）で、ホワイトチョコのミルキーさとヌテラ®の濃厚さ、酸味のある苺が織りなす絶妙な味わいを楽しめます♡

特典も見逃せない♡スペシャル企画

ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ コラボステッカー

ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ コラボステッカー＋ヌテラ ビーレディー

ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ スペシャルボックス

コラボドーナツ1個以上購入で限定ステッカー、ダズンハーフ購入でさらに「ヌテラ ビーレディー」をプレゼント。

SNS投稿で抽選100名には「ヌテラ×クリスピー・クリーム・ドーナツ スペシャルボックス」も当たります。期間限定キャンペーンで、味わいだけでなく特別な体験も楽しめます♪

冬にぴったり♡ヌテラ×KKDで贅沢スイーツ

クリスピー・クリーム・ドーナツ×ヌテラ®のコラボドーナツは、濃厚なチョコスプレッドとヘーゼルナッツやホワイトチョコ、フリーズドライストロベリーで食感と風味のバランスも抜群♡

期間限定で全国店舗に登場、特典ステッカーやSNSキャンペーンも実施中。冬の贅沢スイーツタイムに、ぜひ自分へのご褒美や友人とのシェアに楽しんでください♪