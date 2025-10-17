◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日午前７時８分開始予定）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。３連勝に導く２試合連続安打、８試合ぶりの本塁打に期待がかかる。

打撃で苦しんでいた大谷も少しずつ復調への光が見えてきている。６日（同７日）の地区シリーズ第２戦、敵地・フィリーズ戦の４打席目で右前適時打を放ってから、３試合、今季ワースト１９打席連続無安打とブレーキだったが、１４日（同１５日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦、敵地・ブルワーズ戦の４打席目に右前適時打を放ち、４試合、２０打席ぶりの安打をマークした。

だが、地区シリーズ以降はここまで２５打数２安打の打率８分。ドジャースファンが運営するフォロワー２０万人以上を誇るインスタグラムアカウント「Ｄｏｄｇｅｒ Ｄａｎｎｙ ８８」では「大谷翔平 スタンディングオーベーション」として、「ドジャースファンで、ナ・リーグ優勝決定シリーズに行く方は、大谷翔平が打席に立つときに全力で応援して、すべての愛を届けて、スランプから脱出してもらおう」と呼びかけた。

あす１７日（同１８日）の本拠地での第４戦に先発する大谷は、試合前にキャッチボールなどをして調整していた。