◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース―ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日午前７時８分開始予定）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。試合前にはＤ・ロバーツ監督が会見し、打撃不振に苦しむ大谷の姿勢を評価した。

大谷は、６日（同７日）の地区シリーズ第２戦、敵地・フィリーズ戦の４打席目で右前適時打を放ってから、３試合、今季ワースト１９打席連続無安打とブレーキ。１４日（同１５日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦、敵地・ブルワーズ戦の４打席目に右前適時打を放ち、４試合、２０打席ぶりの安打をマークした。

前日１５日（同１６日）には今季の開幕後では初めてフリー打撃を敢行。推定飛距離１５０メートルの特大弾など３２スイングで１４本が柵越えと復調へ快音を響かせた。指揮官は「素晴らしかった。私はああいうのは好き。基本的にフィールドでＢＰをすることはほとんどない。その理由も理解できる。室内での練習だと視界が狭まる分、より集中でき、ライナー性の打球を意識しやすいからね。だが、少しルーチンを変えてフィールドに出て軌道を見ることも大事だ」と評価した。

ドジャースタジアムでのフリー打撃は、２３年７月７日に行って以来。移籍後は初だった。滅多に見られない貴重な機会とあって、ドジャースもロバーツ監督、ゴームズＧＭ、フリーマン、カーショー、マンシー、Ｔ・ヘルナンデス、ロハスらがベンチまで来て見守った。練習が打撃ショーに変わり、ロバーツ監督も「自らルーチンを変えたことを私は評価している。それに、彼の登場曲も流れて、少し楽しさもあって、笑いもありつつ、その中でしっかりと練習できた。とても良いことだよ。最高だった」と“大谷効果”も指摘していた。