◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第２戦 ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）

福島にタイミングが合わず３打席抑えられていた柳田。ここぞの場面での集中力は、さすがだね。８回１死一、二塁。代わった上原が投じた「打ってください」と言わんばかりの真っすぐだもんな。ゾーンで勝負してくれれば役者が違う。打ちますよ。

両軍の先発が素晴らしいピッチング、いい投手戦を見せてもらった。有原は昨年の沢村賞の候補にもなった男だから、選考委員として、もちろんよく知っているけれど、福島は初めて見た。上背があって、１５０キロを常時超えるストレートに、よく落ちるフォーク。変化球でもいつでもストライクが取れる。日本ハムの先発陣が豊富なのは知識としては分かってはいたが、実際に目の当たりにして、こんなにいいピッチャーがいるんだ、と正直ビックリしたよ。

福島がこれほどの好投をしただけに、日本ハムとしては、どうしても取りたい試合だったな。チャンスはソフトバンクよりも多かったのに、２試合続けてタイムリー欠乏症。接戦を連続して落として、後がなくなってしまった。厳しいどころの騒ぎじゃないね。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）