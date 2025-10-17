ヤンキースのキャッシュマンＧＭが１６日（日本時間１７日）、ヤンキースタジアムでシーズン総括会見を行い、来季の三塁構想について触れ、７月末のトレード期限でロッキーズから獲得し、２年契約を残すライアン・マクマーン内野手が正三塁手という基本方針を明かした。

ポストシーズンでは地区シリーズでブルージェイズに敗れたヤ軍。球団で補強会議はまだ行っていないと前置きしつつ、「彼が（来季の）正三塁手になるだろう。失点を防ぐ守備力で、投手陣がより良くなった。ニューヨークという（厳しい）環境の中でも素晴らしかった。このポジションを心配しなくて済むことは喜ばしいこと」と、２０２７年まで２年総額３２００万ドル（約４８億円）の契約を残し、ゴールドグラブ賞のファイナリストに残っているマクマーンを高評価した。

一方、左打ちのマクマーンは今季、左投手に対し、打率１割台と苦戦。同ＧＭは「監督には多様な選択肢を供給したい。右打者の獲得はいまだかつてなく難しいものだが、バランスは必要だ」とも発言。サードが守れる右打ちの打者は補強ポイントの一つと言えそうだ。日本市場からは今オフ、巨人の岡本和真内野手がポスティングシステムによるメジャー挑戦について球団と協議する可能性が報じられており、注目される。