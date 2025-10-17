今日17日は、広く天気が回復するでしょう。九州から関東はおおむね晴れる見込みです。東京都心も1週間ぶりにたっぷりの日差しが届くでしょう。東北も日中は大体晴れる見込みです。最高気温はきのう16日と同じか高くなりそうです。西日本では30℃前後まで上がり、まだ暑いでしょう。

沖縄や九州〜東北はおおむね晴れ 東京都心は1週間ぶりにたっぷりの日差し

昨日16日に雨を降らせた低気圧や前線は離れ、今日17日は高気圧に覆われるでしょう。





九州から関東はおおむね晴れる見込みです。東京都心はぐずついた天気が続いていましたが、1週間ぶりに日照時間が5時間以上となるでしょう。洗濯日和になりそうです。東北は朝まで雨の降る所がありますが、日中は大体晴れるでしょう。北海道は雲が広がりやすく、朝晩は雨の降る所がありそうです。沖縄は晴れますが、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。

西日本で真夏日も 東日本はカラッとした陽気

最高気温は昨日16日と同じか高い所が多いでしょう。



沖縄や九州から近畿では30℃前後まで上がり、まだ暑くなりそうです。鹿児島市や高知市は30℃以上と真夏日になるでしょう。大阪市は昨日16日より3℃高い29℃の予想です。名古屋市は28℃と昨日16日より5℃高くなるでしょう。屋外での活動は暑さ対策がまだ必要です。



関東や北陸、東北は昨日16日より高くなるでしょう。東京都心は25℃と昨日16日より4℃高く、4日ぶりに夏日になりそうです。ただ、湿度は低く、カラッとした陽気でしょう。仙台市は23℃と肌寒さが解消しそうです。



札幌市は16℃と昨日16日より2℃下がるでしょう。日中も上着が必要になりそうです。