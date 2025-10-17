NY原油先物11月限（WTI）（終値）

1バレル＝57.46（-0.81 -1.39%）



米中貿易戦争の激化による世界的な景気悪化や石油需要の下振れが引き続き警戒されている。中国商務省は「レアアース輸出規制は輸出禁止とは異なる」との認識を示し、中国に対する１００％の追加関税を修正するよう要求したものの、トランプ米政権が対抗措置発動を見直す兆候は見られず。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で原油在庫が増加したことも重し。ただ、原油在庫の増加は製油所稼働率が８５．７％まで急低下したことが背景。冬場の需要期に備えて、定期改修に入る製油所が多い。



時間外取引で１１月限は堅調。一時５９．１１ドルまで強含んだが、通常取引開始後は売りが優勢。５７．２６ドルまで下落し、中心限月として５月以来の安値を更新した。



MINKABU PRESS

