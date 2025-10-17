吉永小百合、スターゆえに抱えていた苦悩を激白。当時の日記に綴られた苦しみ…衝撃内容を公開

有働由美子がMCを務める『有働Times（タイムズ）』。

10月19日（日）の90分スペシャルでは、有働キャスターによる深掘りインタビュー企画「レジェンド＆スター」の第7弾が放送される。

「レジェンド＆スター」は、それぞれの世界で功績を残した人物や、時代の最前線で活躍中のスターに有働キャスターがじっくりインタビューする特別企画だ。

自身の半生で得た教訓や理念、将来の目標のほか、これからの世代に伝えたいメッセージなども聞き出していく。

黒柳徹子、王貞治、松井秀喜、川淵三郎、水谷豊、萩本欽一に続く第7弾ゲストは、“国民的女優”吉永小百合。

デビューから60年以上、いつの時代も輝きを放ち続けてきた彼女が明かす“劇的な半生”とは？ スペシャルナレーションは、吉永が慕っていた樹木希林さんの長女で家族ぐるみのつきあいだという内田也哉子が務める。

◆スターゆえの苦悩を激白

1959年、14歳で『朝を呼ぶ口笛』で銀幕デビューをはたすやいなや、瞬く間にスターの階段を駆け上がった吉永小百合。

当時は年間10本以上という驚異的なペースで映画に出演していたが、その社会的評価とは裏腹に、内面には苦悩を抱えていたと打ち明ける。

今回はそのころの日記をひも解き、実際に吉永がしたためていた衝撃の内容を公開するが、そこに綴られていた苦しみとは？

吉永は「“死”というものに憧れていたときもありましたね…」「自分はまだまだ一生懸命生きてないっていうような、苛立たしさみたいなのもありました」と、10代〜20代当時の葛藤を振り返る。

その後、人気絶頂の28歳のときに15歳年上のテレビディレクター・岡田太郎さんと電撃結婚。

多くのサユリストに“羨望”と“失意”をもたらしたが、結婚時の心境、そして昨年他界した夫への思いも吐露する。

◆俳優人生を変えた出会い

また、俳優人生を変えたという出会いについても明かす。

それは、1980年の映画『動乱』で共演した、日本を代表する名優・高倉健さん。吉永が圧倒されたという、彼のストイックすぎる役づくりとは？

さらに、数々の作品で共演した樹木希林さんとの秘話も語る。映画『夢千代日記』（1985年）の撮影時、監督と意見の相違から撮影が中断してしまったことがあったが、そのとき樹木さんは吉永に救いとなる言葉をかけてくれたと話して…。

◆最新作で“人生初ピアス”！

そんな吉永にとって124本目の映画となるのが、10月31日（金）に公開される『てっぺんの向こうにあなたがいる』。

女性初のエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さんをモデルに、人生のすべてを懸けて“てっぺん”に挑み続けた女性の姿を描いた作品だ。

撮影にあたって生前の田部井さんにならい、80歳にして人生初のピアスの穴を開けたという吉永。死と向き合いながら懸命に生きる女性を演じるなかで、自身の“死”への考えはどう変化したのか？

吉永が現在の胸中を伝えるほか、誰もが気になる“美と健康の秘密”についても有働キャスターが直撃する。