「ユニクロ（UNIQLO）」などを展開するファーストリテイリングの柳井正 代表取締役会長兼社長が、2025年の「Malcolm S. Forbes Lifetime Achievement Award」を受賞した。授賞式は10月15日にインドネシアのジャカルタで開催された「第23回 Forbes Global CEO Conference」で実施され、授賞式後には柳井氏とフォーブス・メディアのスティーブ・フォーブス（Steve Forbes）会長兼編集長による対談も行われた。

同アワードは、経済誌フォーブスの発行人であった故マルコム・スティーブンソン・フォーブス（Malcolm Stevenson Forbes）を讃え、息子のスティーブ氏とクリストファー・フォーブス（Christopher Forbes）氏によって2006年に創設。受賞者の起業家としての生涯にわたる功績を称えるとともに、1917年の創刊以来フォーブス誌を通じてマルコム自身が提唱してきた「自由な企業活動」の理念を体現する世界的なビジネスリーダーに贈られる。

受賞に際して柳井氏は「この賞は、40年以上にわたり共に事業を成長させてきた従業員と、お取引先各社や協業してくださる皆さまを代表して受け取らせていただきます。私のキャリアは、西日本の小さな衣料品店から始まりました。その日以来、私たちはお客さま一人ひとりと向き合い、日常に寄り添う革新的な服づくりに真摯に取り組んできました。その積み重ねが、私たちをここまで成長させてくれました」とコメント。スティーブ氏は「柳井氏はその卓越したリーダーシップで、世界のアパレル業界に革新をもたらしました。日本の一軒の紳士服店からスタートし、ユニクロを展開するファーストリテイリングを、シンプルなデザインと高い品質、手頃な価格で知られる、世界有数のアパレル企業へと成長させました。機能性素材の開発やシームレスな生産体制など、柳井氏の技術へのこだわりは業界に新たな基準を打ち立てました。また、企業文化の醸成に力を注がれたその姿勢は、時代を先取りしたものでした」と語った。

