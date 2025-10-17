女性に対するつきまといや性犯罪があとを絶ちません。



北海道内では不同意わいせつの被害が２０２４年の１．５倍に増えています。



どのように身を守れば良いのでしょうか。



札幌市内で開かれたのは護身術を学ぶ教室です。



不審者に襲われた際などに身を守るすべを知ってもらうことが狙いです。



腕を掴まれた場合はー



そのまま腕を上げると相手は体勢を崩し、逆の手で払いのけて距離をとることができます。





（道警本部警務部 三谷英仁術科指導室長）「女性の性被害が非常に増えている。被害にあったときの防御方法を学んでほしい」

警察によりますと、道内の不同意わいせつ事件は急増していて、９月末までにすでに２０２４年１年間の発生件数を上回っています。



２０２５年８月には神戸市で男が面識のない女性の後をつけたあと、マンションのオートロックを突破。



女性は殺害されました。



男は「好みの女性だった」などと供述しています。



つきまといなどの被害にあったことがあるかマチの声を聞いてみるとー



（マチの人）「夜歩いていたら車が横に止まって怖かった」



（マチの人）「バイトの帰りに歩いていて、後ろを振り返ったらおじさんがいる」



（マチの人）「帰ろうとした時に後ろからついてきている人がいて、それで怖くて」



（記者）「怖い経験したことはありますか？」



（マチの人）「山ほどある」



（マチの人）「バス停を降りたら大学生が家までついてきて、お姉さんこれから僕の家来ませんかって言われたことはつい最近あります」



（マチの人）「バイト帰りとかに、すすきのなのでバイト先が、その帰りに声をかけられて駅までついてくるみたいなのがありました」

被害にあわないためにはどのようなことに気をつけるべきなのでしょうか。



（防犯アドバイザー 京師美佳さん）「できるだけながら歩きはしない」



不審な人物が近づいていないかいち早く気づくためにも、スマートフォンを操作したりイヤホンで音楽を聞いたりする「ながら歩き」は避けるべきだといいます。



（防犯アドバイザー 京師美佳さん）「北海道は道路が広くて直線的なところが多いため、見通しが良いように見えて街灯も少ないので死角もできやすい」



どうしても人通りの少ない夜道などを歩かなくてはいけない場合は、スマートフォンをすぐに通報できる状態にしておくと良いということです。



また、交差点を２回曲がってみて「後ろをつけられている」と感じた場合は、人がいる住宅や施設などに逃げ込むなどの対応が必要だといいます。



（防犯アドバイザー 京師美佳さん）「被害者が気を使わないといけないというのは嫌な世の中なんですけども、嫌な思いをしないために周りに注意をしていただいた方がいいかと思います」



あとをたたないつきまといや性犯罪。



被害を未然に防ぐために身を守る対策を知り、実践することが大切です。