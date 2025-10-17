◇セ・リーグCSファイナルステージ第2戦 DeNA3―5阪神（2025年10月16日 甲子園）

雨による47分間の中断を挟んだ激闘の決着は午後10時29分。DeNAには無情の結末だった。3―3の延長10回無死一塁。6番手で登板した佐々木が森下に左中間へサヨナラ弾を浴びて力尽きた。

阪神にアドバンテージを合わせて3勝の先行を許して崖っ縁。もう引き分けも許されない状況に追い込まれた三浦監督は「チームとして戦った。昨日は（打線が）押していくことができないところもあったが、今日はできたと思う」と声を絞り出した。

初回2失点で始まった一戦。3回に蝦名と佐野の適時二塁打で追いつき、4回には牧の左中間ソロで一度は優位に立った。CSでは通算17試合70打席目での初本塁打。前夜は3度の好機で凡退するなど、左手親指の手術明けでファーストSから通じて過去3戦は打率・182（11打数2安打）、1打点に沈んでいた中、待望の一撃が生まれた。「いい一本は出た」と振り返り、主将として「チームが負けてしまったら意味がない」と空砲に唇をかんだ。

17日の第3戦。今季限りで辞任する三浦監督は勝たない限り次の試合はない。「ベンチにいるメンバー全員で戦う。もう負けられないですからね」。就任5年間の終幕にはまだ早い。（大木 穂高）