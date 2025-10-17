◇セ・リーグCSファイナルステージ第2戦 阪神5―3DeNA（2025年10月16日 甲子園）

【槙原寛己 視点】たかがファウル、されどファウル。延長10回に劇的なサヨナラ本塁打で試合を決めた阪神・森下だが、その前の打席で放った1球のファウルに着目したい。DeNA・伊勢の投手心理に大きな影響を与え、その後の同点劇につながったからだ。

1点を追う8回1死二塁。森下はフルカウントからの6球目、低めの難しいフォークを完璧に捉えた。左翼ファウルラインぎりぎりのファウル。スタンドがどよめく中、決めにいったボールをはじき返された伊勢は肝を冷やしたはず。コースをより厳しく狙わなければ…。心理的に追い詰められ、7球目は外角を狙った直球がわずかに外れる。この四球が、今度は続く4番・佐藤輝の打者心理に影響を与えた。

野球のセオリーの一つが「四球の後の初球を狙え」。伊勢にしてみれば打者有利のカウントにはしたくない。それでも初球は直球ではなく、慎重にフォークから入った。これが高めに浮いたところを佐藤輝が捉えて同点の右前打。初球を狙っていたとはいえ、逃さず打てるのはさすが優勝チームの4番打者だ。

同点になったことで、阪神は石井、及川と勝ちパターンの投手を投入。こうなるとDeNAは苦しい。勝つには3―2で逃げ切るしかなかった。それを阻んだのが、森下の1球のファウルだった。（スポニチ本紙評論家）