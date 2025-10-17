ダウンタウンの浜田雅功（62）が16日、東京・麻布台ヒルズ ギャラリーで自身初の個展「空を横切る飛行雲」（19日〜12月21日）の開幕セレモニーに出席した。

お笑い、俳優、ファッション、音楽とさまざまなジャンルで抜群のセンスを発揮してきた浜田が新たに「アート」に挑戦した。これまでテレビ番組などでたびたび“画伯”ぶりを披露してきたが、個展のためにフェルトペン1本で100作を描き下ろした。「まずこれは何なのかと。分かったら次に行く」と考察を呼びかけた上で「素通りだけはやめてほしい。100枚描きましたから」と訴えた。

“巨匠”らしく、この日は黒縁めがねに黒いスーツ姿という浜田らしからぬ格好で登場した。「画家・浜田雅功先生」と紹介され、バイオリンの優雅な演奏に乗って登壇すると「皆さん後ろの絵を見て半笑いじゃないでしょうか」と苦笑い。自身のイラストを立体化させたオブジェには、フェルトペンで自ら目入れも行った。「やっぱり立体にするといいですね」と自画自賛。ただ、シュールな出来栄えに、報道陣からは笑いもこぼれ「お前、笑いすぎや」とツッコむ場面もあった。

「頭の中でテーマがあって描き出すと全然違う。頭の中では立体なのに手を動かすと平面になっている」と“画家”ならではの生みの苦しみも明かした。それでも「いっぱいスタッフに関わっていただいて、やっとここへたどり着いた。よくここまでこられたなと思う」としみじみ。個展のタイトルはダウンタウンの母校、兵庫県尼崎市立潮小学校の校歌1番の冒頭から。「よくあそこの文章を引っ張り出してきたな」とスタッフの発想にも脱帽した。ファン思いの浜田らしく、展示の最後を飾る「自画像」は観覧者が入札できる仕組みも作った。「誰に売るかは値段で決めへんからな！！ 濱田雅功」と直筆のメッセージが添えられている。

「今回は平面だけに特化して挑戦した。立体は次に置いておくかと。テーマを言ってもらえれば、全然描けます」と次の開催にも強い意欲を見せた。 （前田 拓磨）

《ビートたけし、木梨憲武ら国内外で開催》個展を開いた芸能人としては、ビートたけし（78）が2010年にパリで開催。好評を博し、翌年には“凱旋”日本国内展覧会も行われた。「とんねるず」木梨憲武（63）は1994年に初めて個展を行った後、ニューヨーク、ロンドンでも開催。現在は3度目となる個展の全国ツアー中で注目されている。

ほかに、画家として話題になっているのが「野性爆弾」くっきー！（49）。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に葛飾北斎役で出演中。18年に世界最大級の美術マーケット「アートエキスポニューヨーク」で1000組超の中から「最も注目する5人」に選ばれた。