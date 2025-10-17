◆阪神大学リーグ プレーオフ 大産大４―３天理大＝延長１０回タイブレーク（１６日・大阪シティ信用金庫スタジアム）

大産大が今春に続く２季連続１２度目の優勝を決めた。１３日の最終節で勝ち、大体大に敗れた天理大に並んで持ち込んだ優勝決定戦。１点を追う９回に追い付き、タイブレークの延長１０回に目川投（めがわ・とう）三塁手（２年）＝岐阜第一＝の左越え適時打でサヨナラ勝ちを収めた。明治神宮大会（１１月１４〜１９日）の出場を懸け、関西地区大学選手権（３１日〜１１月３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）に挑む。

勝利の瞬間、目川はナインからの手荒い祝福にさらされた。延長１０回無死満塁。２球目のスライダーを確実にとらえた打球が左翼手の頭上を越える。ベンチから飛び出してきたチームメートにもみくちゃにされ、歓喜の涙だ。「絶対に（外野を）越えたと思った。先輩との野球を、ここで終わらせられなかった」。強い覚悟がにじむサヨナラ打だった。

９回は２死一、二塁から代打・井田一虎中堅手（３年）＝石見智翠館＝の同点打でタイブレークに持ち込んだ。迎えた１０回は相手のけん制悪送球でいきなり無死一、三塁の絶好機。ドラフト候補の４番・小出望那（もなく）捕手（４年）＝大産大付＝が申告敬遠され、無死満塁となった。小出はこの打席が大学最後になる可能性もあった中、「最後が申告敬遠というのも自分らしい」と切り替え、「大丈夫だから！ 全部託した」と続く目川を笑顔で鼓舞。その思いに、心強い２年生が応えた。

小出から「かわいくて真面目。下級生の先頭に立ってくれている」と評される目川は、野球好きの父によって「投」と名付けられた。高校時代に大体大浪商でプレーした１学年上の兄も、塁さんという野球にまつわる名前だ。「挑戦者として一戦一戦、全力で」。同大学にとって２００６年以来となる神宮大会まで、先輩とともにプレーする決意だ。（藤田 芽生）