巨人の増田陸内野手（２５）が１６日、ＣＳメンバー外の悔しさを来季にぶつけることを誓った。チームがＣＳ第１Ｓで敗退した１２日。宮崎で見届けた背番号６１は「ＣＳに呼ばれなかった。悔しい気持ちもありますし、来年またやり返そうという気持ちにもなりました」と眼光を鋭くした。

昨季は１軍で４試合に出場し無安打。背水の陣で挑んだ今季、４月２２日に初昇格し翌２３日に１軍で３年ぶりの安打を放つと５月３０日までは打率３割をキープ。７試合で４番も務めたが、最終的に８７試合出場で打率２割３分１厘に終わった。「継続力が自分にはないんやなって。１、２試合活躍することはみんなできるけど、もっと試合に出たかったら、それを長く継続させないと」。同じく開幕２軍だった泉口は結果を出し続けてレギュラーをつかんだ。「そこが僕と泉口さんとの違い。どうしたら結果を出し続けられるか、考えてやっていきたい」とオフのテーマを設定した。

５月にリチャードが加入し、スタメンの機会も減少。「自分の中で負けたくなくて、どこかで人と比べていた。あのパワーは正直、なかなか勝てない」。自分を見つめ直し、目指すべき姿が見えてきた。「数字だと得点圏打率とか打点（で結果を残すこと）が長く試合に出してもらえる鍵なのかな。（本塁打を）１０本、１５〜２０本ぐらい打ちたいけど、僕はそこじゃないなと」。この日は２軍残留練習が行われたＧ球場の室内でロングティーなどを行い、鋭い打球を飛ばした。明確な目的を見つけた７年目。来季は進化した姿を見せる。（臼井 恭香）