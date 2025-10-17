◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都・芝２０００メートル）

牝馬３冠最終戦の舞台は京都内回り２０００メートル。コーナー４つの小回りに近いコース形態で、直線距離は３２８・４メートルと短い。しかし、このレースにおいては差し馬が圧倒的に結果を残している。

京都開催だった過去１０回の勝ち馬を見ると、４角を５番手以下で回った馬が９勝。例外は２３年のリバティアイランド（３番手）だが、１０００メートル通過が１分１秒９という緩い流れだった。３角７番手からまくり気味にロングスパートをかけたもので、差し決着に近かったと言っていいだろう。

先週の京都の芝は、３日間で３本のコースレコードが飛び出す高速馬場。１１日の２歳新馬（芝１４００メートル）で１１年ぶりに２歳コースレコードが更新され、紫菊賞では従来の記録を０秒５も上回るレコードタイムが出た。月曜日に行われた古馬重賞のスワンＳはオフトレイルが１０年ぶりにコースレコードを樹立。非常に良好な馬場状態が維持されており、ペースが流れやすいＧ１なら、なおさら速い上がりが求められそうだ。

ローズＳ３着のセナスタイルの末脚は見事だった。４角１５番手で直線を迎え、進路を探しつつ馬群を縫って進むような形。その上で、カムニャックを０秒４上回る上がり最速３ハロン３４秒０をマークしているのだから、かなりの瞬発力だ。今まで中京、阪神と直線に坂のあるコースを走ってきたが、今回は平坦の京都。スムーズなら、決め手はさらに切れ味を増す。「この馬の武器は学習能力の高さ。３戦目が重賞でガラッと違う競馬になっても対応してくれた」と安田調教師が語るように、初のＧ１で大仕事をやってのけそうな期待感がある。（山本 理貴）