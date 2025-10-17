◆菊花賞１週前追い切り（１６日・栗東トレセン）

第８６回菊花賞・Ｇ１（２６日、京都）の１週前追い切りが１６日、東西トレセンで行われた。新潟記念２着のエネルジコは、滞在中の栗東でシャープな脚さばきを見せた。

活気あふれる身のこなしだ。エネルジコはＣＷコースで僚馬メイショウヨゾラ（４歳２勝クラス）を２馬身半追走。楽な手応えで並びかけ、直線では機敏に反応して併入した。６ハロン８１秒８―１１秒１と上々の時計。騎乗したルメールは「元気いっぱい。走り方も良かった」と笑顔を見せた。

これまで走った最長距離は、勝った青葉賞の２４００メートル。菊花賞を連覇中の鞍上は「３０００メートルはいいと思う。スタミナがありそう」と手応えを示す。「メンタルもすごくて、ファイトする」と精神面の強さもたたえた。

体質が弱くキャリアは浅いが、４戦３勝で唯一の敗戦が古馬相手だった新潟記念の２着。能力は底を見せておらず、その力強い走りを「ＳＵＶっぽい。４輪駆動ですね」と例える。自身の３連覇、そして相棒のビッグタイトルに向け、「今回はチャンス」と意気込んだ。（水納 愛美）