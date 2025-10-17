◆秋華賞追い切り（１６日、栗東トレセン）

牝馬３冠最終戦、第３０回秋華賞・Ｇ１（１９日、京都）の出走馬１８頭が１６日、確定した。ローズＳ２着から逆転を狙うテレサは栗東・坂路で上昇ムード。きょう１７日に枠順が決まる。

栗東・坂路で弾むように軽快なリズムを刻んだ。テレサが５５秒３―１３秒０の時計以上に推進力あふれる走りで、ローズＳ２着からの上昇ムードを漂わせた。「使って素軽さも増している。前走は休み明け感がありましたが、今回は順調に来られましたし、仕上がりもいいと思います」と杉山晴調教師は仕上がりの良さに胸を張った。

ラスト１冠奪取へ。阪神外回りからのコース替わりは追い風になる。ワンターンからコーナー４つ、直線は約１４５メートル短くなる京都内回りコース。過去３勝全てが逃げ切り勝利で、好位から運んだ前走でも馬の後ろで我慢が利き、しぶとく脚を伸ばした。持ち味の先行力＋機動力は当舞台では、大きな武器になる。「京都コースは合うと思う。初めての距離はポイントになると思いますが、京都内回りならこなせると思う」とトレーナー。１ハロンの距離延長にも対応できるとの見立てだ。

樫の女王カムニャックとは前走で１馬身半差。桜花賞馬エンブロイダリーとは、今回が初対戦となる。「しんどくなりそうなところから、もう一度頑張ってくれる。気の強いところが持ち味。走りきってくれれば、差はないと思っている」と期待を寄せたトレーナー。逆転女王へのシナリオは着々と進行している。（戸田 和彦）

◆桜花賞＆オークス不出走馬の制覇 過去１９頭いる。秋華賞創設の１９９６年以降は７頭いて、直近では１４年ショウナンパンドラ（前走は紫苑Ｓ２着）、１６年ヴィブロス（同）が優勝している。なお、ローズＳ２着馬の秋華賞制覇は０９年レッドディザイア、１５年ミッキークイーンの２頭。