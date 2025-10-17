◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第２戦 ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）

崖っぷちに追い込まれても、日本ハム・新庄監督は明るかった。「打たれた上原くんより打った柳田くんが素晴らしい」。０―０の８回１死一、二塁、２番手・上原が柳田に決勝３ランを被弾し痛恨の２連敗。「明日から４つ勝ったら、またドラマが起こる。これは面白い」と、土俵際からの大逆転に目をギラつかせた。

前日（１５日）、１得点に終わった打線は１番・万波以外を総シャッフル。一塁にマルティネス、三塁に清宮幸、左翼に郡司を入れる“超攻撃型オーダー”で有原攻略を狙うもオール単打の６安打で完封負け。「郡司くんが止まったかな。スクイズも考えたけど、サードランナーを見たらレイエスだったのでやめた」と、４回１死二、三塁の好機で郡司が一邪飛に倒れた場面を悔やんだ。

先発の福島は、７回１／３を３安打１０奪三振で２失点。球団では０６、０８年のダルビッシュ、１４年の大谷以来のポストシーズン２ケタ奪三振を記録した。指揮官は、「達くんも福島くんも今年出てきたピッチャーを先発させる監督は頭おかしい。ほんといい経験をしていますよね」と、前日に６回無失点の快投を見せた達とともに、２２歳右腕を絶賛した。

昨季は王者の前に３連敗で敗退した。第３戦はエースの伊藤が中５日で先発する。昨季と同じでは終われない。新庄ハムが土壇場から巻き返す。（川上 晴輝）