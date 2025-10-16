ワンオフパーツで世界に1台だけの「BRZ」にカスタム スバル BRZ(ZD8)【みんなのクルマ】
『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。
イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。
それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。
オーナーのプロフィール
お名前：ばたあ
年齢：30代
車両名：スバル BRZ
年式：2023年式
型式：ZD8
主な使用シーン：ドライブ
所有歴：―年（2024年時点）
総走行距離：1万8,500km
年間走行距離：1万5,000km
※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。
この車両を購入する際に決めてとなったポイント
新車で買えるスバルのMTモデルがBRZしかなかったんです。購入タイミングを数か月延ばすとアイサイトがついてしまい、純粋なMT車ではなくなってしまうため2023年式を購入しました。
愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？
高速道路の合流時の加速音を聞いているとき。ゆったり走ってオーディオを聴いているとき。
最初に愛車のカスタムをした理由・キッカケは？
ノーマルでは物足りないので、納車1週間でエンジンまわりのチューニングに着手しました。
カスタムの方向性は？ 重視していることは何？
ワンオフであること。世界に1台のBRZ。
外装
フロントスポイラー：ワンオフ ドライカーボン
ドアミラーカバー：ワンオフ ドライカーボン
フューエルリッドカバー：ワンオフ ドライカーボン
エアロ：STI
リヤスポイラー：STI
テールライト：ヴァレンティ
内装
シート：レカロ SR-7 GU100
パネル：ワンオフ リアルカーボン／アルカンターラ加工
足まわり
キャリパー：エンドレス M4＆S2
モーションコントロールビーム：PROVA
フロントブレース：アライモータースポーツ
エンジン関連
マニホールド：HKS スーパーマニホールドwith キャタライザー GT-SPEC
スロットルコントローラー：BLITZ パワスロNA
内圧コンロールバルブ：PROVA T-REV BP
周囲から反応の大きかったカスタムポイントは？
エンレスのキャリパーキット。
内装のリアルカーボン＆アルカンターラパネル。
今後やってみたいカスタムは？
内装のアルカンターラ／リアルカーボン化を今よりも進めたいです（自作で）。
好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？
STI：信頼しているメーカーなので。
PROVA：吉田社長のポリシーが最高で、スバル車に合ったチューニングパーツを作ってくれます。
スーパーオートバックス戸田店
スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。
さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！
一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。
浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！
レッズファンは今すぐGooooooo!
【スーパーオートバックス戸田】
場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2
営業時間：10:00-19:30
電話番号：048-424-0189
https://sa-toda.jp/