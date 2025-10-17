

慢性腎臓病が日本人に増えている理由とは？（写真：Jo Panuwat D／PIXTA）

昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。

しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。

この「腎臓リハビリ」のメソッドの提唱者として、従来の腎臓治療の“誤った常識”を大きく変えてきたのが上月正博・東北大学名誉教授。上月教授は、新著『腎臓大復活』の中で、腎機能を強化して人生をよみがえらせていくためのノウハウを惜しみなく紹介しています。

以下では、その上月教授が「腎機能低下を進ませてしまう最大のリスクファクター」について解説します。

日本における成人の慢性腎臓病患者（CKD）は約2000万人とされています。この数字は、成人の5人に1人が慢性腎臓病に罹っていることを示すもの。すでに立派な「国民病」になっていると言っていいでしょう。

それにしても、いったいなぜこんなに大勢の人が腎臓を悪くしているのでしょう。みなさんは、国民病と言われるほどにこの病気が日本人に増えてしまった理由をご存じでしょうか。

その答えをズバリ申し上げると、慢性腎臓病が増えた最大の理由は「日本人が長生きになったから」。世界一の長寿国になったことが、患者人口をふくらませる大きな要因になっているのです。

なぜ、長生きが慢性腎臓病を増やすことにつながるのか。それを理解するには、まず「腎臓のネフロン」について知っておかなくてはなりません。

腎臓には心臓が送り出す全血液の4分の1が流れ込んでいるのですが、その大量の血液を濾過する役割を担っているのがネフロン。ネフロンは細長い管状の器官で、腎臓には、この細長い濾過装置がみっしり詰まっていると考えてください。

通常、人間の腎臓には、1つで約100万個、2つで約200万個のネフロンが備えられています。「全身を巡ってきたよごれた血液を濾過して、老廃物や不要物などを取り除いて血液をきれいにリセットする」という腎臓の最大の機能は、これらのネフロンによって支えられているわけです。

腎機能低下は20代から始まっていた

しかし、このネフロンは、数に限りのある「消耗品」であり、歳を重ねて年々使うごとに少しずつ減ってしまうのです。

消耗品であるということは、「消しゴムが使えば使うほどすり減っていってしまう」のと同じです。しかも、減ってしまったネフロンはもう再生することはありません。すなわち、ネフロン数が減るのは、イコール「減った分だけ、腎臓の濾過機能が低下する」ことを表しています。

では、ネフロンはどれくらいのペースで減るのか。腎臓トラブルは高齢者のもののように思われているのですが、じつはネフロンは20代から少しずつ減り始めます。腎機能低下は20代の若いうちからすでにスタートしているのです。

そして、30代、40代、50代と歳を重ねるとともに減少が進み、60代になると、ネフロン数が20代のときの半分ほどになるとされています。20代で200万個のネフロンを持っていたら、60代になると半分の100万個ほどに減ってしまうわけですね。

さらに60代以降、高齢になるとともにネフロン数の減少が進むと、着実に腎機能も低下して、慢性腎臓病と診断される人が増えてきます。実際、日本では70代になれば3人に1人、80代になれば2人に1人が慢性腎臓病になるという統計も出ています。診断が下りていなくても腎機能低下が進んでいる人は多いでしょうから、「高齢になったら、腎臓がまったく悪くない人はいない」というくらいの状況になると言っていいでしょう。

つまり、「加齢」は慢性腎臓病の最大のリスクファクター。長く生きれば生きるほどネフロン数が少なくなり、それとともに腎機能が低下していくのは、残念ながら誰にも避けられないのです。

それに、じつは人のネフロン数はかなりの個人差があります。「2つで200万個」というのはあくまで平均値であり、少ない人であれば腎臓2つで50万個、多い人であれば腎臓2つで300万個……。もっとも少ない人ともっとも多い人とでは10倍近い差があるとも言われているのです。

どうしてこんなに大きな差が出るのか。遺伝などさまざまな要因が影響するとされていますが、なかでもとりわけネフロン数への影響が大きいとされているのが「出生時の体重」です。

これは、生まれたときの体重が重い人ほどネフロン数が多く、逆に低体重で生まれた人はネフロン数が少ない傾向があるということ。未熟なままの低体重で生まれた場合、腎臓のネフロンが未完成状態であることが多いんですね。

すなわち、低体重で生まれた人はネフロン数という点では最初からハンデを背負っているようなもの。通常よりも早い段階でネフロン数が底をついてしまう可能性があるため、心当たりがある人は、その分、できるだけ腎機能を低下させないように注意を払っていかなくてはなりません。

元気なネフロンを温存するシステム

もしネフロン数がゼロになって濾過機能が完全にストップしてしまったら、人間はもう生きていけません。老廃物や毒素を含んだ血液が全身を回り、尿毒症になって死んでしまいます。どうにか生きたいのであれば、ネフロンがゼロになる前に人工透析や腎移植などの措置をとるしかありません。

もっとも、腎臓はかなりネフロン数が減少してもすぐに命に関わるような事態にならないよう、かなりの「予備力」を用意していることが分かっています。

それというのも、ネフロンは、弱って死にそうなネフロンから先に使われて、余力のあるネフロンや元気なネフロンを備えとして温存しておくシステムになっているのです。大まかに「最前線で酷使されていまにも死にそうなグループ」「時々使われてまだ余力を残しているグループ」「まったく使われていない新品状態でピンピンしているグループ」の3グループに分かれていて、死にそうなネフロンのグループから順に使われていくわけです。

このため、腎機能がだいぶ低下してきたとしても、すぐに腎不全に陥るようなことはありません。たぶん、生命機能維持に重要な臓器であるため、すぐに機能停止してしまわないシステムになっているのでしょう。だから腎臓はゆっくりと悪くなっていく。それこそ何十年という時間をかけてじわじわと少しずつ衰えていくものなのです。

加齢によって年々ネフロンが減っていくのはどうしようもできません。出生時の体重が低くネフロン数が少なかったとしても、もはやどうにもなりません。では、わたしたちは、ネフロン数が減るとともに腎機能がじわじわと低下していくのをあきらめて黙って見ているしかないのでしょうか。

いいえ、そんなことはありません。腎機能はやることさえちゃんとやっていれば、機能低下のスピードに歯止めをかけることができます。運動や食事など、腎機能がスムーズに働くような生活習慣を実行していれば、機能の衰えをスローダウンさせることもできるし、ある程度なら機能を回復させていくことも可能なのです。ですから、あきらめる必要はまったくありません。

「腎臓リハビリ」は腎臓寿命を延ばす

では、どうすれば腎機能を守り抜いていくことができるのか。

私が確立した「腎臓リハビリ」は、腎臓の機能がスムーズに稼働するような運動や食事を励行することによって、腎機能を維持・回復させていくメソッドです。先ほど申し上げたように、腎臓のネフロンは「消耗品」であるわけですが、腎臓リハビリにはその消耗品のネフロンを効率よく使って、できるだけ長持ちさせていくためのノウハウが詰め込まれていると考えてください。

腎臓リハビリでは、運動面ではウォーキングや軽い筋トレなど、適度に体を動かすことをおすすめしています。また、食事面では塩分、糖質、たんぱく質、リンなどの摂り方を工夫して、「ちゃんと食べて改善していく」ことをおすすめしています。

これらの「リハビリ」は決して難しいものではありません。ただ、腎臓のネフロンが残り少なくなってしまう前に、なるべく早い段階から実践するほうがいいでしょう。早い段階から運動や食事を習慣づけていけば、たとえ腎機能が多少落ちてきていたとしても、それ以上の衰えを防ぎ、持てる力を効率よくキープして、「腎臓寿命」を延ばしていくことができるはずです。

繰り返しますが、「加齢」も「出生時の体重」も、自分の力ではもうどうすることもできません。しかし、運動や食事なら、自分の力で変えていくことができる。それによって自力で腎臓寿命を延ばしていくことができるのです。

ですからみなさん、ぜひやるべきことをやって、腎臓の機能を長持ちさせていくようにしてください。そして、日々腎臓をいたわることによって、人生の健康寿命も引き延ばしていくようにしましょう。

（上月 正博 ： 東北大学名誉教授、山形県立保健医療大学理事長・学長）