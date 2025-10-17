WEST.小瀧望、家事のプロ技に驚き 世界各国でお悩み解決「見ていてすごい気持ちよかった」
7人組グループ・WEST.の小瀧望が、きょう17日に放送されるフジテレビ系バラエティー『世界のお悩み解決！出張ジャパニーズ』（後8：00）に出演する。このほど、MCの後藤輝基（フットボールアワー）、ゲストの小瀧、木村昴、高畑淳子、村上佳菜子から収録後のコメントが到着した。
同番組は、便利グッズやプロの知恵を使って世界各国の悩みを次々と解決していくお悩み解決バラエティー。日本独自のアイデアが詰まった“安くてハイクオリティ”な便利グッズを海外へ届け、現地の人々に実際に試してもらいながら、その良さを体感してもらう内容となっている。体験者からは驚きのリアクションや称賛の声が続出。さらに、掃除や収納など家事に悩む海外の大家族のもとへ、日本のプロたちが出張し、専門の技でお悩みを解決していく。
まずはイタリア・ローマで、日本の便利グッズを紹介する出張見本市の様子を見届ける。現地では街の人々にグッズを手に取ってもらい、その用途を当ててもらう企画を実施。ある男性が手に取った、ふた付きの軽量スプーンのようなキッチンアイテムに対し、木村は「ちっちゃい和式便器にしか見えない」とコメントし、スタジオは爆笑に包まれる。すかさず後藤からも「だいぶちっちゃいな」とツッコミが飛ぶ。
スタジオでは、ゲスト陣が普段愛用している便利グッズについてのトークも展開。村上が野菜を細かくカットするアイテムを紹介すると、後藤が「好きすぎる」と語るほど愛用している企業の便利グッズも登場。その熱弁に高畑や木村も興味を示し、質問が飛び交う一幕も。果たしてローマで紹介された便利グッズとはどんなものなのか、そして後藤が愛してやまない企業とはどこなのか。
番組後半では、イタリアとフィジーの大家族が抱える家事の悩みを、日本のプロが解決する企画を放送。イタリアの13人大家族は掃除や片付けが追いつかず、水アカや油汚れが蓄積したキッチンや物であふれた子ども部屋に悩んでいた。一方、フィジーの3世帯13人の大家族は、カビ汚れや焦げ付き、干し場不足といった問題を抱えていた。
そんな悩みに挑むのは、日本から海を越えてやってきた“お掃除侍”錫村聡、“お片付けの女神”池田真子、“ハマのピカピカ請負人”須知純平、そして“DIYの達人”chikoの4人。イタリアには錫村と池田、フィジーには須知とchikoが出張し、日本の便利グッズを駆使して問題を解決していく。スタジオでは「きれい」「新品みたい」と驚きの声が上がり、プロたちの技に感嘆の声が相次ぐ。
放送では、実際に明日から試したくなる便利グッズが続々と登場。掃除や収納がより快適になるヒントが詰まった内容となっており、海外の人々がグッズの効果を体感して見せるリアクションにも注目だ。
■コメント
▼後藤輝基（フットボールアワー）
便利グッズが今は当たり前の時代になっていますけど、収録を終えて“かなり恵まれた環境におんねんな〜”って再確認できるような番組でした。いろんな便利グッズが発売されていますけど、そのグッズを買って満足してしまうことってあるじゃないですか、“今度使おう”って。そうなるとなかなか使わなくなりますよね（笑）。なのでいつかプロに来ていただいて、グッズの使い方を教わりたいです。皆さんが普段使っているかもしれない、はたまた知らなかったグッズもたくさん出てきます。この番組は“汚れがきれいになった！”っていう驚きの上に、日本とは違う海外の文化という要素も乗っているので、その辺りも楽しんでいただけると。自分の家をきれいにする手助けになればと思います！」
▼高畑淳子
楽しい収録でした！汚れがうそのように落ちるんですよ！手品のように！それがとても面白かったです。プロってやっぱりプロなんだなって今日思いました。一度家の中をきれいにしてもらうと、それを汚さないように努力しますよね。放置しない意識になりますし。この番組はいろいろな家族が出てくるんですけど、その家族の顔をご覧になるのも楽しいんです。すごい大家族なのですが、みんなとにかく明るいんですよ！すごくいい顔をしているんで。その国の方々のお顔を見てほしいなって思います。びっくりするくらい子だくさんだったりするのですが、皆さんすごいいい顔していましたよ〜！ぜひ見てほしいです！
▼小瀧望（WEST.）
本当に見ていてすごい気持ちよかったです！プロたちも作業しながら“気持ちいい〜”って言っていましたし（笑）。出てきた便利グッズはすぐネットで買いたくなるんですけど、多分店舗に行っていろんなグッズを見た方がより楽しいと思うんで、ちょっと行きたくなりましたね（笑）。この番組は2時間見ているだけで、プラスになるいろんな情報がどんどん入ってきます。またイタリアやフィジーで訪れた各ご家庭の頑固な汚れたちを、とことんきれいにするプロのレベルの高さにも驚くと思います。人それぞれ自分に合う便利グッズが出てくると思うので、ぜひ番組を見て便利グッズを使ってもらって、より良い暮らしをしてもらえたらいいなと思います！
▼木村昴
ためになるのはもちろんですけれども、世界のいろんな事情を知ることもできますし、何より見ていてすごく気持ちのいい瞬間がたくさん出てきますので、ドーパミンが出る系の番組だなと思います（笑）。掃除の知識って、“拭く”、“こする”、“流す”くらいしかなかったのが、こういうときにはこういうものを使うといいみたいな、すごく知恵を授かった気がします。収録に参加して映像を見ているだけでも十分勉強になりました。世界の文化を知り、日本が誇らしくなる番組だなという風に思います。番組を見てくださればきっと心の汚れも落ちるような、“スカッと”した気分になれるんじゃないかなと思いますので、楽しみにしていただければ幸いです！
▼村上佳菜子
すごく楽しくて、終始興奮しっぱなしでした！試してみたい便利グッズもあるし、持っているけど使い切れてないグッズもあるので、おうちに帰ったらすぐ試してみたいと思います（笑）。結構SNSで便利グッズの使い方を見たりするんですけど、同じように使っているのに、同じように効果が出ないんですよ！だからプロの方の技を見て覚えたいですし、収納も教わりたくなりました。実は収納がちょっと苦手で…（笑）。お掃除の勉強はもちろんいっぱいできたんですけど、（木村）昴さんがおっしゃっていた、“スカッと！”がいろんなところにありました。なので少しモヤモヤしてる方は、ぜひこの番組を見ていただきたいです！
