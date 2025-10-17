「言葉が出てこないぐらい、素晴らしい」中継解説も脱帽、驚異の.714 阪神に現れた「シリーズ男」プロ初のサヨナラホームランで日本S進出王手
森下は圧巻のサヨナラアーチを放った（C）産経新聞社
「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」のファイナルステージ（S）第2戦が10月16日に甲子園で行われ、リーグ王者の阪神が延長戦の末、2位のDeNAに5ー3のサヨナラ勝ち。アドバンテージの1勝とあわせて、3勝0敗とし、目指す日本シリーズ進出に王手をかけた。
打線は初回、佐藤輝明の適時打、続く大山悠輔の中犠飛で2点を先制。
【動画】甲子園が揺れた！森下の圧巻のサヨナラホームランシーン
しかし先発の才木浩人が粘れない。
3回に蝦名達夫、佐野恵太と2本の適時打で2−2と同点に追いつかれると、4回にも牧秀悟に勝ち越しのソロを浴びる。
その後、雨による中断をはさみながら、DeNAも3−2で迎えた8回は無死二、三塁と追加点のチャンスを迎えるも牧の右飛を右翼を守る森下翔太が本塁にダイレクト送球の好プレー。強肩で三走の神里和毅のタッチアップを防ぐなど、この回無得点。
すると8回裏に一死一、二塁から4番・佐藤輝明が伊勢大夢のフォークを捉えて右前へ。大きな適時打で3−3と試合を振り出しに戻す。
そして3ー3のまま試合は延長戦に突入。10回、先頭の中野拓夢が左前打で出塁。無死一塁で打席に入った森下は佐々木千隼の初球スライダーを一閃。打球はぐんぐんと伸びて、左中間スタンドへ飛び込み、劇的なサヨナラ2ランをマークした。
地鳴りのような大歓声の中、ダイヤモンドを1周。ナインたちから喜びのウォーターシャワーを浴びた。
この圧巻の一発にはBSテレ東で中継解説を務めた、メジャーでも活躍した松井稼頭央氏も「言葉が出てこないぐらい、素晴らしいですね」とうなると、「初球ですよ」と思い切りの良さもたたえた。
森下はCSファイナルS初戦も3打数2安打1打点、2戦目も本塁打と計2試合で7打数5安打、3打点、打率.714と爆発、短期決戦に大事な「シリーズ男」となっている。
これでルーキーイヤーからCSにおいて3年連続の本塁打を記録、これは史上初の快挙となった。
お立ち台では「勝ちました！」と第一声。「テルさんにつなげようと思った結果が、最高の形になりました」と喜びを爆発させた。サヨナラホームランは自身初とあって「どう対応していいか分からなかった」と正直に告白し、ファンを和ませるシーンもあった。
この試合では4番の佐藤輝も猛打賞、レギュラーシーズン同様に中軸がしっかり打って、ほかのナインも走塁、守備含めスキのないプレーが光る。チームはこれでアドバンテージ含め3勝0敗、23年以来となる日本シリーズ進出に王手をかけた。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］