「言葉が出てこないぐらい、素晴らしい」中継解説も脱帽、驚異の.714　阪神に現れた「シリーズ男」プロ初のサヨナラホームランで日本S進出王手

「2025 JERA クライマックスシリーズ セ」のファイナルステージ（S）第2戦が10月16日に甲子園で行われ、リーグ王者の阪神が延長戦の末、2位のDeNAに5ー3のサヨナラ勝ち。アドバンテージの1勝とあわせて、3勝0敗とし、目指す日本シリーズ進出に王手をかけた。

打線は初回、佐藤輝明の適時打、続く大山悠輔の中犠飛で2点を先制。

しかし先発の才木浩人が粘れない。

3回に蝦名達夫、佐野恵太と2本の適時打で2−2と同点に追いつかれると、4回にも牧秀悟に勝ち越しのソロを浴びる。

その後、雨による中断をはさみながら、DeNAも3−2で迎えた8回は無死二、三塁と追加点のチャンスを迎えるも牧の右飛を右翼を守る森下翔太が本塁にダイレクト送球の好プレー。強肩で三走の神里和毅のタッチアップを防ぐなど、この回無得点。

すると8回裏に一死一、二塁から4番・佐藤輝明が伊勢大夢のフォークを捉えて右前へ。大きな適時打で3−3と試合を振り出しに戻す。

そして3ー3のまま試合は延長戦に突入。10回、先頭の中野拓夢が左前打で出塁。無死一塁で打席に入った森下は佐々木千隼の初球スライダーを一閃。打球はぐんぐんと伸びて、左中間スタンドへ飛び込み、劇的なサヨナラ2ランをマークした。

地鳴りのような大歓声の中、ダイヤモンドを1周。ナインたちから喜びのウォーターシャワーを浴びた。

この圧巻の一発にはBSテレ東で中継解説を務めた、メジャーでも活躍した松井稼頭央氏も「言葉が出てこないぐらい、素晴らしいですね」とうなると、「初球ですよ」と思い切りの良さもたたえた。