米記者に問われた“二刀流継続の懸念”は言い訳にせず　大谷翔平が追求する超一流の姿勢「やらないより、やっている方がきついのは同じ」

内容も苦しい打席が続く大谷。目に見える結果を出せない日々を送る偉才だが、二刀流を言い訳にはしなかった(C)Getty Images

果たして、深刻な不振をどう捉えているのか。現地時間10月15日に行われた記者会見に登場した大谷翔平（ドジャース）が私見を口にした。

どうにも偉才のバットから快音が聞こえない。フィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056と、不振を極めた大谷は、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズでも低調なパフォーマンスに終始。ここまで打率.143（7打数1安打）、3三振、OPS.543と猛打は鳴りを潜めている。

ワールドシリーズ連覇にまで駆け上がった昨季は、リーグ優勝決定シリーズでは打率.364、2本塁打、OPS1.184と打ちまくっていた。それだけに今ポストシーズンで続く打撃不振は、米メディア内でも「異変」という見方をされ、何かとクローズアップされている。

もっとも、指揮官からも「このままではワールドシリーズで優勝することはできない」と発破をかけられる当人に心の乱れは見られない。15日の会見では、大勢の記者陣から「初めてポストシーズンに臨む投打二刀流が打撃に影響を与えているのではないか」と見解を問われる内容の質問を繰り返しのように受けたが、「体感的にはそうではないなとは思ってます」「あまり関係がないのかな」と説き伏せた。

あくまで二刀流によって生じる負担は不振の原因にあらず――。そう考える大谷は、米紙『Orange County Register』などの取材に、こうも切り返している。

「逆に言えば、去年は（自分にとって）サンプルの少ないDHだけで臨んだシーズンであるので単純な比較はできない。ただ、もちろん、（二刀流を）やらないより、やっている方がきついっていうのは、シーズン中も同じことではあると思うので。基本的には、打撃に関しては自分の思っている構え方であったりとか、技術的な部分がしっかりしていないと、なかなか結果に結びつくっていうのは難しい作業ではある。ピッチングは、もちろん自分がやることをしっかりやれば、いい結果が生まれてくるっていう可能性が高いので。（二刀流の影響は）あまり関係ないのかなとは思ってます」