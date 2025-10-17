夫が仮免合格→妻からのお祝いメッセージ、爆笑の誤字に15万いいね「IPPON」「バイク免許かと」【ママリ】

仮免が『仮面』に、誤字か？あるいは…

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、鈴木何某(@nanigashisuzuki)さんの投稿です。よく見たら書き間違いをしていたことはありませんか？特に音が同じ漢字は、無意識に書いてしまうことも。鈴木さんは教習所に通っており、ある日奥さんが仮免許合格のお祝いをしてくれたそう。メッセージに書かれた「仮面おめでとう」に爆笑の鈴木さんですが、訳がありそうで…？

投稿者・鈴木何某(@nanigashisuzuki)さんは教習所に通っており、ある日奥さんが仮免許合格のお祝いをしてくれたそう。メッセージに書かれた「仮面おめでとう」に爆笑の鈴木さんですが、訳がありそうで…？コメント欄も大喜利などで盛り上がっていました。

©nanigashisuzuki

俺いま教習所通ってて奥さんが仮免合格のお祝いしてくれたんだけど、、、笑

初めはスッと「かりめん」と無意識に読んでしまっていましたが「かめん」と書かれていますね。仮面ライダーとかけて「バイクの免許取るためだったとしたら奥さんにIPPON」といったコメントや「教習所で仮面浪人してるのかと思った…」と、仮面浪人を思い浮かべる方もいました。



仮免許取得をケーキで祝う2人の関係性にほっこりさせられる、素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）