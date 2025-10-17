「さようなら」無職の妹からLINE→駆け付けた家族が見た“最低な姿”｜母親の保険金を持ち逃げした【ママリ】

都内で働くほのか（32歳）は、母の死後、無職の妹まな（29歳）と頑固な父の板挟みに。家族との死別後に起きる、一家の問題について描きます。『母親の保険金を持ち逃げした妹』をごらんください。

絶縁宣言に納得しないまなは、「もう生きている意味はない」と、最悪の事態を思わせるようなメッセージを送信。心配し駆けつけた家族が見たのは、あまりにもひどい光景でした…。

ゾッとする一文

私からの絶縁宣言の翌日、まなから私宛に長文のLINEメッセージが届いた。それは、冷静な文章のフリをした、自分を正当化する文章。まなの感情が爆発していることがわかった。



「こんなことになったのは全部お父さんのせい。小さい時から仕事ばっかりで、お母さんの病気のことも理解せず、私にもひどいことばかり言ってきた人。私の苦労はお姉ちゃんにはわからない。



お母さんが亡くなってからお父さんの世話をしたのは私で、お姉ちゃんは週末に少し手伝っただけ。それなのにちょっとお金を触ったら犯罪者扱いされて最悪です」



そして、最後に、ゾッとするような一文が添えられていた。



「もう生きている意味なんてない。私はいらないってことですよね。さようなら」

度を越えた妹の嫌がらせ

私は確かに妹と絶縁したかったけれど、死んでほしかったわけではない。本気なのか冗談なのかもわからないけれど、私はまず父親に連絡した。



私の報告を聞いた父は、普段の頑固さが嘘のように動揺した。「まなはどこにいる？」と私に尋ね、すぐに車を飛ばして、まなの居候先である彼氏の社員寮へと直行した。私も会社を早退して実家から電車とタクシーを乗りついで現場へ。



父と合流してまながいる部屋に向かうと、そこで見たのはまさに「最悪の光景」だった。まなは何事もなかったかのように寝転んでスマホをいじりながら「何しにきたの？」と言うのだ。



「お前、ほのかにあんなメッセージ送っておいて…」



父の震える声に、まなは面倒くさそうに顔だけを向け、鼻で笑った。



「知らない、勝手に来たのはアンタたちでしょ？私のことなんてどうでもいいくせに」



その瞬間、父の何かがプツンと切れる音が、私にも聞こえた気がした。大切な母と死別し、娘に裏切られた父のやるせなさは計り知れない。

警察沙汰の事件に発展

「この、親不孝者！」



父が急に動いたので、私はあまりにとっさのことで止められなかった。父は妹につかみかかり、殴ったのだ。



「なにすんだよ！」



まなもキレて、父ともみあいになった。



「やめて！2人ともやめて！」



私が父を押さえると、まなはあろうことか警察に通報した。



「警察ですか？父から殴られたのですぐ来てください」



なんと、一通のメッセージをきっかけに警察沙汰になってしまった。父と妹、そして私までが事情聴取を受けることに。まなは、目を真っ赤にして泣きながら、「父親から暴力を受けた」と訴えた。



父も顔に擦り傷を負い、憔悴しきっていた。最悪の結末だった。私の仲裁は、この殴り合いをさせるためだったのではない。家族を繋ぎ止めたかっただけなのに。



「なんでこんなことになったんだろう。私たち、普通の家族だったはずなのに」



警察署の冷たいベンチに座りながら、私は独り震えていた―――。

あとがき：父の暴力と警察沙汰

「さようなら」という言葉は重い言葉です。心配した結果、裏切られた父の心境は察するに余りあります。この一連の出来事の中で、家族の問題は「事件」へと発展してしまいました。



ほのかの「仲裁」の努力は、父と妹を最も醜い形で対立させる結果となり、彼女は深い絶望に打ちのめされます。警察署の冷たいベンチで震えるほのかの姿は、「家族」という言葉が持つ、脆く、そしてときに暴力的な側面を象徴しています。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）