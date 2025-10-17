◆みやざきフェニックス・リーグ 巨人３―９くふうハヤテ（１６日・サンマリン宮崎）

巨人の又木鉄平投手（２６）は１６日、「みやざきフェニックス・リーグ（Ｌ）」に２番手で登板して５回３安打無失点と好投した。

又木は、最後の打者のバットが空を切ったのを確認すると、うなずきながらベンチへ戻った。３―４の７回。１死から２者連続空振り三振を奪い、役目を終えた。２番手で登板して５回６０球３安打無失点。「真っすぐの勢いと変化球の精度に課題を持って、しっかりと試せたかなと思います」とうなずいた。

今季は先発２試合を含む５試合で０勝１敗、防御率４・７３に終わった。もちろん、目指すのは来季の先発ローテ入り。阿部監督はシーズン終了後、先発陣の完投数がわずか２と少ない点を指摘していたが、左腕は「僕はまだその土俵にも上がれていない。まずは候補として上がれるように必死にやっていかないといけない」と気を引き締め直した。

「初勝利を掲げているので、まずはひとつ勝てる投手を目指したい」と、３年目の来季はまずはプロ初勝利を目指す。宮崎の地で課題を克服し、力をつける。（水上 智恵）