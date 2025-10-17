なぜ？時間通りに来た私に「もう食べ終わった」…待ち合わせの裏側で起きた小さな事件【ママリ】
この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。友人はもとより、家族であってもちょっとした「ものごとのとらえ方の違い」や「価値観の違い」にモヤっとすることってありますよね。例えば金銭感覚や時間の使い方などは「え？私の方が間違っている？」と気になる場面も日常の中ではしばしば起こるもの。そうした価値観の違いに出くわした時、どのように対処すれば心が平穏でいられるのかというのは、大人であっても答えが出にくい難問のように思います。
主人公のはるかは、30歳の女性。現在は3歳の娘を育てながら、夫と娘の3人で関東地方に暮らしています。ただはるかの地元は東北で、大学まで地元にいたため、現在暮らしているエリアの近くに友人と呼べる人はいませんでした。しかしある日、地元で高校まで一緒に過ごした「りさ」がはるかの居住エリアに引越してきたことではるかはりさとしばしば会うようになります。この日はりさとりさの子どもと一緒に家の近くの大きな公園で遊ぶことになりました。お昼の12時にお弁当持参で会おうという約束をしたはるかは、娘のかのんを連れて出掛けるのですが…？
お昼の12時に、と約束をしていたはずの2人ですが、早めに着いたりさは娘のゆずきちゃんとすでにお弁当を食べてしまっていました。はるかは持参したお昼ご飯を娘と2人で食べることに…。どうして待ち合わせの時間まで待てなかったのか、理由もよく分からず、はるかは戸惑います。一方のりさは早めにお昼を食べていたことに悪気はなさそう。
待ち合わせの前にお弁当完食。置き去りにされた私たちは…
はるかたちがお昼を食べるまでの間に、りさ親子は先に遊びに行ってしまいました。「約束をしたんだから一緒に行動するのが普通でしょ」と思うはるかと、「一緒に遊ぶ約束をしたけれど終始同じ行動をするつもりはない」という感じのりさ。どちらもお互いの価値観の上で生きているので、どちらかが悪いというのは一概に言えなさそうですが、あなたはどう思いますか？
