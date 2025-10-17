「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）

歓喜に湧くベンチ裏でナインの声が響く。ジワリ、ジワリとＤｅＮＡを追い詰めた終盤の攻防。畠が言った。「流れを持ってきたのはサダさんですよ」。ベンチが感じ取った試合の分岐点。岩貞がピンチの芽を摘み、石井、及川で反撃の機運を高めた。鉄壁のリリーフ陣がサヨナラを呼んだ。

１点ビハインドの八回。湯浅が無死二、三塁のピンチを招く。それでも牧、山本を抑えると、続く石上の打席で藤川監督は継投を選択。岩貞をマウンドに送った。１球の失投が失点につながるピンチ。「冷静に打ち取ることだけに集中した」と、３球連続のスライダーで空振り三振に封じた。

「丁寧に投げることを意識した。バッテリーでいい仕事ができました」

ここぞのベテランで反撃ムードを断つと、直後の攻撃で佐藤輝の同点打が生まれる。試合を振り出しに戻せば方程式の出番だ。まずは九回を“ミスター０”の石井が３人で封じる。延長十回は及川だ。前夜は六回を無失点に抑えると直後の攻撃で２点を取って勝利。この日も流れを意識した。

「ボールを先行することなく、３人で切れたというところが一番良かった」。ハイテンポの投球で２死を奪うと筒香には３球勝負。カットボールで空振り三振に斬った。救援防御率１・９６は１２球団トップ。２夜連続の勝利投手は「皆さんの力。ナイスゲームです」と控えめに笑う。劇的勝利に欠かせなかった陰のヒーロー３人。今季の強さを象徴する鉄壁リレーだった。