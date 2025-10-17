「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）

チカナカコンビが出れば、頼れる中軸につながり点が入る。猛虎打線の火付け役が自らの仕事を果たし、勝利を呼び込んだ。

阪神・近本が塁に出ると得点のにおいが一気に強まる。初回、先頭で四球を選び出塁。佐藤輝の適時打、大山の犠飛と先制劇につなげた。さらに１点を追う劣勢の八回にも、先頭で四球を選び、佐藤輝の適時打で同点のホームを踏んだ。１５日の第１戦でも、０−０の六回に内野安打で出塁し、風穴を開けたリードオフマン。いつでも攻撃のキーマンになっている。

当たりのなかった男にも大事な場面で一本が出た。３−３の延長十回、先頭で中野が左前打を放った。これが今シリーズ９打席目での初ヒット。「モヤモヤした気持ちというか、ふがいない打席が続いていた。しっかり（チャンス）メークできてよかった」。直後に森下がサヨナラ弾を放ち、ヒーローより一足先に決勝のホームを踏んだ。

１、２番の活躍もあって連勝。日本シリーズ進出へ王手をかけた。チームを引っ張る選手会長は「すごくいい雰囲気で野球ができている。あと一つ勝って、いい流れで締めくくれるようにやっていきたい」と力を込めた。チカナカコンビが打線に勢いをもたらし続ける。