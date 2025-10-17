「ＣＳパ・ファイナルＳ・第２戦、ソフトバンク３−０日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」はファイナルステージ（６試合制）第２戦が行われ、リーグ２位の日本ハムは０−３で同２連覇のソフトバンクに敗れ、２連敗。相手のアドバンテージを含め０勝３敗となり、後がなくなった。２年連続のファイナル敗退へ崖っぷちに追い込まれたが、新庄剛志監督（５３）は「明日から４つ勝ったら、またドラマが起こる」とファイティングポーズを崩さなかった。

これが王者との力の差なのか。均衡を破られる打球が左翼席で弾むと、新庄監督は静かに何度かうなずいた。互角に渡りながら、終盤に力尽きる流れは前夜と同じ。痛恨の連敗で、早くも崖っぷちに追い詰められた。

両チーム無得点の八回。好投していた先発の福島が１死一、二塁とされて降板すると、２番手の上原が柳田に先制３ランを被弾した。投手陣は２試合連続でしっかりとゲームメーク。指揮官も「打たれた上原くんより、打った柳田くんがすばらしいの一言ですよね。しかも逆方向にね。完璧でしたね」と、潔く敵の主砲を称賛した。

悔やまれるのは、あと１本が出なかった攻撃だ。ソフトバンク先発の有原から再三の好機をつくりながら、本塁が遠かった。初回１死一、三塁を皮切りに、四回１死二、三塁、六回１死満塁と、いずれも要所で踏ん張られた。新庄監督は「いつもあと一歩なの、有原くんとは」と受け止め「ちょっと郡司くんが止まったかな」と振り返った。

郡司は徹底してツーシームで内角を突かれ、四回は一邪飛、六回は遊ゴロで走者をかえせず。短期決戦ならではの攻め方に封じられ「悔しいですね。本当にいいところに投げ続けられた。やられたなという感じ」と唇をかんだ。八木打撃コーチも「しょうがない。甘い球が全然こないから」と脱帽するしかなかった。

相手のアドバンテージを含めて０勝３敗。日本シリーズをかけたプレーオフやＣＳファイナルで、ここからの逆転は過去２４チームでゼロ。だが、あきらめるわけにはいかない。「まあ、一生懸命やった結果なんで。明日から４つ勝ったら、またドラマが起こる。これもまた面白いっていうところで。とりあえず明日勝たないといけないから」。新庄監督は終始明るく前を向いた。３連敗で終戦した昨季のファイナルＳからの成長を証明するためにも、逆襲の勝利を必ずもぎとる。