退職金を手にして、ようやく肩の荷が下りた。そう安堵したのも束の間、子どもたちによって「想定外」が引き起こされることも。それは、定年後に起こる「子リスク」といえるでしょう。子育ても終わったし安心……そう思っている人は、足元をすくわれるかもしれません。

定年で仕事を辞めた元サラリーマン…子どもたちが次から次へと

都内の大手メーカーに40年近く勤め上げた鈴木誠一さん（60歳・仮名）。この春、無事に定年退職の日を迎え、退職金として約2,200万円が口座に振り込まれたのを確認したとき、長年の肩の荷が下りるのを感じたといいます。

「ようやく、ですね。妻と2人で、これからはのんびりしようと話していました。現役時代にはなかなか行けなかった海外旅行にも、年に1回くらいは行きたいね、なんて話して。老後のためにとコツコツ貯めてきた貯金に退職金、あと5年後からもらえる年金があれば穏やかな老後が送れる。そう信じていました」

鈴木さんの家族は、妻の恵子さん（58歳・仮名）と、すでに独立している長男の健太さん（32歳・仮名）、次男の拓也さん（28歳・仮名）の4人。息子たちもそれぞれ社会人として自立しており、親としての一仕事は終えた、という安堵感もあったそうです。しかし、その安堵感は、定年からわずか1ヵ月で脆くも崩れ去ることになります。

きっかけは、長男の健太さんからの1本の電話でした。

「『父さん、ちょっと相談があるんだけど』と。てっきり、近況報告か何かだと思っていたんです。そうしたら、『実は、家を買おうと思ってて。頭金のことで、少しどうにかならないかな？』と。驚きましたよ。もちろん、息子のマイホームは喜ばしいことです。しかし、続けて出てきた言葉に耳を疑いました」

健太さんがおそるおそる口にした希望額は、1,000万円。退職金のおよそ半分です。これはあくまでも誠一さんの主観ではありますが、健太さんには悪びれる様子はなく、どこか「親なら援助してくれるだろう」という期待感が透けて見えたといいます。

「不動産の価格がずいぶんと上がっているといいますし、私たちの時代より、家を買うハードルが高いのはわかっています。可愛い息子のためです。でも、私は仕事を辞めている身。その場は『少し考えさせてくれ』と返事をするのが精一杯でした」

今度は次男、拓也さんから連絡がありました。

「結婚を考えている相手がいるのだが、と言い出して、ちょっと嫌な予感がしたんです。案の定、お金の話でした。『奨学金の返済で苦しい。このままでは結婚できない。残りを払ってくれないか』と。残り150万円だというので、健太に比べたらかわいいもんだと思いましたが、当たり前だと思われたら困る。やはり『少し考えさせてくれ』と伝えるのがやっとでした」

息子たちの要求は、それぞれ事情があり、親として無下に断れないものかもしれません。しかし、その根底には「親が出してくれるはず」という甘えがあるのではないか――疑心暗鬼になっても当然でした。

「必死に働いて、子どもたちを成人させて、やっと自分たちのためだけに、と思っていたんです。まさか、まだ親離れができていないとは。一体、いつまで親をやらなければいけないんだと……。どこか情けなくて、やりきれない気持ちでいっぱいです」

「子どもの資金援助」が老後設計を揺るがす現実

鈴木さんのような悩みは、決して特別なものではありません。むしろ、多くの定年世代が直面しうる「子リスク」ともいえる問題です。

生命保険文化センター『2022（令和４）年度「生活保障に関する調査』によると、夫婦2人で老後生活を送る上で必要と考えられている最低日常生活費は、月額で平均23.2万円。さらに、旅行や趣味など「ゆとりのある生活」を送るためには、月額37.9万円が必要とされています。

仮に、公的年金だけでは不足する分を退職金で補うと仮定しましょう。たとえば、毎月10万円ずつ取り崩していけば、鈴木さんの退職金2,200万円も20年足らずで底をつきます。人生100年時代といわれる現代において、決して盤石な金額ではないことがわかります。

そこに、今回のような子どもへの資金援助が加わるとどうなるでしょうか。

国土交通省の調査によると、分譲（戸建て）の購入金は中央値4,100万円。そのうち自己資金の中央値は800万円。その内訳をみていくと、174万円は贈与でした。親の支援があった人だけに絞れば、さらに金額は上がるでしょう。現行、贈与を受けた人ごとに**、**省エネ等住宅の場合には1,000万円までは非課税なので、事情はさまざまですが、実際に1,000万円の支援を受ける人は珍しくないと考えられます。

また我が子を介して発生する孫への出費も、定年世代には大きな出費になります。ソニー生命株式会社『シニアの生活意識調査2024』によると、孫のために使った金額は平均年10万4,717円。1年で50万円以上という回答も、2.0％ありました。50人に1人……決して少なくない数値です。

子どもが可愛いと思う気持ちは、すべての親に共通するものでしょう。しかし、親自身の生活設計を犠牲にしてまで行う援助は、親子双方にとって不幸な結果を招きかねません。

重要なのは、自分たちの老後のために必要な資金を明確にし、そのうえで「子どもに援助できる上限額」を夫婦間で決めておくことです。そして、そのラインを子どもたちにも事前に伝えておく勇気も必要でしょう。時にそれは、非情な判断に思えるかもしれません。しかし、親が経済的に自立し、穏やかな老後を送ることこそが、結果的に子どもたちの将来の負担を減らすことにもつながるのです。

「妻と話し合い、長男には500万円、次男には150万円を援助することで話をしました。次男には家を買うことがあったら、その分、長男と同じくらいの金額は援助すると伝えています。甘いと思われるかもしれませんが……」

