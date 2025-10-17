トリンプ秋冬コレクション「秘めわざ」最新作♡すっきりパワーゾーンでボディライン美しく

女性の“ありのまま”に寄り添うトリンプの人気シリーズ「秘めわざ」が、この秋冬にアップデート。ノンワイヤーのような着けごこちとワイヤーブラの美しいシルエットを両立する「ハイブリッドブラ」が、さらに快適に進化しました。肌に溶け込むようななめらかさと、360度どこから見ても整うライン。まるではいていないような新感覚ガードルも登場し、秋冬の装いをより美しく、心地よくサポートします。

トリンプ の「秘めわざ」ブラがさらに進化

2025年秋冬に登場する新作「秘めわざ」は、ワイヤーブラの概念を変える“コンフォートワイヤー”を採用。しなやかにフィットしながらも、確かなホールド感をキープします。

また、部分的にサポート力を高めた「すっきりパワーゾーン」を新搭載。バストや脇、背中までをなめらかに整え、どの角度から見てもスムースなボディラインを演出します。

縫い目やボーン、テープを省いた軽やかな仕様で、長時間の着用でも快適♡タイプは華やかなレースタイプと、アウターにひびきにくいスムースタイプの2種展開です。

秋冬にぴったり♪“はいていないような”ガードルも登場

同シリーズからは、まるではいていないような快適さを実現したガードルも新登場。ソフトでなめらかな生地がヒップとお腹をやさしく包み込み、「すっきりパワーゾーン」でしっかりサポートします。

縫い目が少ないフラット設計で、段差になりにくいのも嬉しいポイント。動きやすさとスタイルアップを両立し、毎日のインナーをもっと心地よくしてくれます。

秋冬ファッションの下でもすっきりシルエットをキープできます。

心地よさと美しさを叶える秋冬インナー♡

トリンプの「秘めわざ」新作は、快適さと美しさを求めるすべての女性に寄り添うインナー。しなやかなコンフォートワイヤーが自然なシルエットを作り、軽やかなガードルが日常にフィットします。

どんなシーンでも、自分らしく心地よく過ごせるこの秋冬のマストハブアイテムです。全国のトリンプ店舗および公式オンラインストアにて10月1日（水）より発売。

あなたもこの“秘められた技”を体感してみてはいかがでしょうか。