オリックス期待の大器・山下舜平大投手（２３）が１６日、大阪・舞洲の球団施設で休日返上の練習を敢行。ＣＳファーストＳ敗退後では初のキャッチボールを行うなど、精力的に体を動かした。

「いい状態でいるので落としすぎず、動きながら疲労を抜いていけたら」。プロ５年目でポストシーズン（ＰＳ）初先発となった１１日・日本ハム戦は、最速１５８キロの真っすぐを駆使しながらも６回２失点で黒星。今季は開幕前に腰痛で出遅れ、９月に戦列復帰するも１勝止まりに終わった。来季に向け刺激になったのは、日本時間１５日に日本人投手初のＰＳ完投勝利の快挙を達成したドジャース・山本だ。「メジャー（の試合）を見るとき、何か普通に一つでも吸収できたらと感じている。結果よりも走者二塁での追い込み方とか参考にならないかと」。怪物候補の山下だが、まだ完投の経験がない。

「（完投は）イコール球数が少なくいってるっていうこと。その過程でできればいい」と意識した上で「投げられないのが一番楽しくないので。もうそこだけ」と来季６年目で初の“シーズン完走”も誓った。