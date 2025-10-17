¥í¥Ã¥ÆÆóÌÚ¹¯ÂÀ¤¬¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¡¡¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤¯µå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×ÇØÉé¤¤³«ËëÅê¼ê¤ò·Ð¸³¤â¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤à
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÆóÌÚ¹¯ÂÀÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÌÚ¤Ï2021Ç¯¤Ë½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢23Ç¯2·î¤Ë±¦ÂÀ¤â¤âÆùÎ¥¤ì¤òÈ¯¾É¡£¤½¤Î¸å¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤Î¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢24Ç¯¤Þ¤Ç2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿10·î5Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¡¢Æ±ÅÀ¤Î7²ó¤Ë3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£22Ç¯9·î24Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï»³ÀîÊæ¹â¤ËËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É4¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Íâ6Æü¤Ë¡¢µåÃÄ¤«¤éÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤»Ý¤òÄÌÃ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¾ðÊó¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤Ç14Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤Ë1·³½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤·¤¿16Ç¯¤Ë¤Ï4·î12Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤ò½é´°Åê¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£17Ç¯¤Ë¤Ï143²ó⅓¤òÅê¤²¤Æ½é¤á¤Æµ¬ÄêÅêµå²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¡£190¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëµå¤Ë²Ã¤¨À©µåÎÏ¤¬ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤È¤·¡¢18Ç¯8·î17Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¥×¥í½é´°Éõ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£20Ç¯¤«¤é¤ÏÇØÈÖ¹æ¤ò¡Ö64¡×¤«¤é¡Ö18¡×¤ËÊÑ¹¹¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î9¾¡¤òµó¤²¡¢Íâ21Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤¬5¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡22Ç¯½Õ¤Ë¤â¹ø¤òÄË¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»131»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢41¾¡50ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦18¡£¥×¥í12Ç¯ÌÜ¤Ç¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÆóÌÚ¤Ï¡Ö¤Û¤Ü3Ç¯´Ö¡¢1·³¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯µå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÌîµå³¦¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¥×¥íÆþ¤êÌÂ¤¦18ºÐ¤ÎÆóÌÚ¡¡ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤Î¸ÀÍÕ¡Ê¼¡¥Ú¡¼¥¸¡Ë
(2013Ç¯10·î13ÆüÉÕ¡¦À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤éÉü¸µ¡Ë
¡¡¤½¤Î°ì¸À¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¾¡×¡££¸·î¾å½Ü¤Î¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¾ðÊó¤ÎÆóÌÚ¤Ï¿Þ»Õ¸¹ä´ÆÆÄ¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤è¤¦¤È·è¿´¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤ÏÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¸«¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿°ìËÜ¤ÎÆ»¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤ÎÁª¤ó¤À¤³¤È¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÏºÇÂ®£±£´£²Á¤È¡¢·è¤·¤ÆÂ®¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É£µµåÃÄ¤«¤éÄ´ºº½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Í¿»Íµå¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹â¹»À¸¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À©µåÎÏ¤ò´Þ¤á¤Æ¾ÍèÀ¤òÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½Õ¤Î¶å½£Âç²ñ¡¢Ë²æÆ¡ÊµÜºê¡ËÀï¤Ç¤ÏÃ¥»°¿¶¤Ç´°Éõ¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¡¼¥É¹»¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¼¯»ùÅçÂç²ñ¤Ç¤Ï£´¶¯¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£¡ÖÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¤ò£µ¡¼£´¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½à·è¾¡¤Î¾ÀÆîÀï¤Ç¤ÏËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÄ¾µå¤òÆóÎÝÂÇ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤¿¡£À©µå¤âÍð¤ì¡¢ÅÁÅý¹»¤Î¤·¤¿¤¿¤«¤Ê¹¶¤á¤Ë¶þ¤·¤¿¡£
¡¡¼º°Õ¤òÊú¤¨¤Æ²á¤´¤·¤¿²Æ¡¢´ØÅì¤Ë¤¢¤ëÂç³Ø¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸å¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç£Ä£å£Î£Á¨¢µð¿ÍÀï¤ò´ÑÀï¡£¹Ã»Ò±à¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¾ÀÆî¤Èº´À¤ÊÝ¼Â¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤¿¡£¡Ö¡Ê¥×¥í¤Ï¡Ë¤É¤ÎÁª¼ê¤âÂÎ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿à¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÂÎ´´¤òÃÃ¤¨Ä¾¤·¤¿¸ú²Ì¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤Ï£±¥«·î¸å¤Ë¤Ï£³ÁÁý¤¨¤ÆÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÈÄ¹¤â²Æ¤«¤é£°¡¦£µÂ¿¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¡£º£¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î·¹¼Ð¤ò»È¤ï¤º¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤È±óÅê¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½Å»ë¡££±µå¤´¤È¤Ëµå¤Îµ°Æ»¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃúÇ«¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºÐ¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÌ´¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö£±·³¤ÇÅê¤²¤ëºÇ½é¤Î»î¹ç¤Ç½éÀèÈ¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤³¤È¡×¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÎµÈÊó¤Ï¡¢¤½¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¡¡¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë