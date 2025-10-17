「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）

「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」のファイナルＳ第２戦が行われ、阪神は同点の延長十回無死一塁から、森下翔太外野手（２５）が左中間にサヨナラ２ランを放ち、熱戦に終止符を打った。アドバンテージの１勝を含む通算成績を３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた王者。若き主砲の一発に聖地が揺れた。

聖地の夜空を彩った美しい放物線が、降雨中断を挟んだ大熱戦を完結させた。森下にとって野球人生でも記憶にないというサヨナラ弾。ダイヤモンドを一周した後に待っていた祝福のウオーターシャワーが火照った体に心地よい。

「こういう短期決戦で何が何でも勝つっていうので、ホームランは雰囲気を一気に変えることができますし、重要なものと感じています」。猛虎の中軸として示した矜持。日本シリーズに王手をかける一発を放ち、指揮官からも熱い抱擁でたたえられた。

延長十回、中野の先頭出塁を受けて、無死一塁で迎えた第５打席だ。午後１０時を過ぎて鳴り物応援がなくなり、「森下コール」のボリュームが一段と上がる中、勝負は１球で決した。佐々木の１１９キロスライダーにツートーンカラーのバットを振り抜いた。

「ああいうスライダーがあるっていうのは、昨日も対戦して、ちょっとイメージついてたので」。高々と舞い上がった打球を目で追いながら「伸びろ！！」と願って駆け出すと、虎党の祈りも後押しする。「いい感触はありましたけど、風がいつもとちょっと違ったのでどうかなと思いましたけど、良かったです」。左中間フェンスをギリギリ越えて着弾すると、聖地の感情が一気に爆発した。

史上初となるＣＳで新人から３年連続でのアーチで、チームにとって２年ぶり２度目のＣＳサヨナラ勝利を演出。前夜のＣＳファイナルＳ初戦では値千金の先制Ｖ撃。この日もサヨナラ弾を含む３安打。初回１死一塁の第１打席に、詰まりながらも右翼線へと落ちる二塁打で先制劇を演出した。六回は先頭で左前打。これでＣＳ通算７試合、２５打数１２安打、打率・４８０で疑う余地のない“ＣＳ男”だ。

爆肩でもチームを救った。１点ビハインドだった八回の守り。無死二、三塁で、牧が打ち上げたやや浅めの飛球をキャッチ。ホームへのレーザービームを繰り出して、一度はスタートを切りかけた三塁走者を帰塁させ、追加点を許さなかった。

横浜の実家から駆けつけた両親の前で果たした大仕事。熱狂の歓声を浴びたヒーローのお立ち台で、力強く約束した。「明日勝って、決めまーす！！」。日本一へ駆け上がるまで、背番号１は止まらない。（丸尾 匠）

◆突破率１００％ 日本シリーズ出場を懸けたプレーオフまたはＣＳで、無傷の王手を懸けたのは過去２４チームあり、すべてそのまま勝ち抜きを決めている。阪神も２３年のＣＳファイナルステージで第１、２戦に連勝してアドバンテージと合わせ３勝とし、第３戦も勝って日本シリーズに進んだ。

◆初のサヨナラアーチ 森下のサヨナラ本塁打は自身プロ初。レギュラーシーズンでのサヨナラ打は、単打２度（２３、２４年に各１度）犠飛１度（２３年）。ほかに今季５月２７日ＤｅＮＡ戦で押し出し四球を選んでいるが、本塁打はなかった。