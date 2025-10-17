阪神・藤川監督 「みんなでつないでそのシーンを迎えられますから」「ホームの地の利には今日はなりましたからね」【一問一答】
「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神５−３ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）
ファイナルＳ第２戦が行われ、阪神は同点の延長十回無死一塁から、森下翔太外野手（２５）が左中間にサヨナラ２ランを放った。アドバンテージの１勝を含む通算成績を３勝０敗とし、日本シリーズ進出に王手をかけた。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。
◇ ◇
（ＴＶインタビュー）
−森下の勝負強さは。
「個人ではなくて、みんなでつないでそのシーンを迎えられますから。巳（み）年ですから、少し蛇のようにゲームができたんじゃないかと思います。素晴らしいゲームでした」
−八回は佐藤が期待に応えた。どう見たか。
「いや特に。全員同じように見ていますから」
−大きな１勝。明日にどう生かされるか。
「明日にならなきゃ分からないですね」
−突破へ王手。
「また夜考えます、寝る前に、ごめんなさい」
（ペン）
−投手陣も僅差を保ったから勝利につながった。
「目に見えないところもあると思いますし、ファンの方の応援とかね、そういう少しずつの力が、ホームの地の利には今日はなりましたからね」