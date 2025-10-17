７人組ボーイズグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」が今月２９日にベストアルバム「ＢＥ：ＳＴ」をリリースする。それに合わせ、１３日の公式インスタグラムでは活動休止中の三山凌輝を含むメンバーそれぞれの新たなアーティスト写真が公開されたが、三山がこのままフェードアウトするのではないかとファンが気をもんでいるという。

三山といえば４月に「週刊文春」で、当時交際していたユーチューバーのＲちゃんこと大野茜里との婚約破棄と金銭トラブルが報じられた。三山の所属事務所は、交際の事実は認めたものの、法令違反はなかったと主張。それでも三山はＢＥ：ＦＩＲＳＴの活動休止を発表した。

８月には女優の趣里との結婚と第１子誕生を公表。一段落ついただけに、今回インスタが更新された時には「復帰を待っています」というファンの声が相次いだ。音楽関係者の話。

「ＢＥ：ＦＩＲＳＴは年末に向けて、さまざまな音楽番組への出演が見込まれています。ただ、三山を除いた６人で活動する方向なのです」

現段階では、年内の復帰は見通せない状況だという。

「もともと三山は俳優業にも力を入れていましたので、俳優業を足がかりにするのかもしれません。ファンの間ではこのままなし崩しにＢＥ：ＦＩＲＳＴ卒業もあるのではないかと心配しているのです」（同）

活動を休止して間もなく半年。いったい、三山の復帰はいつになるのだろうか。