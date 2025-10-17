ＤｅＮＡは阪神との「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」ファイナルステージ第２戦（１６日、甲子園）で延長１０回の末、森下に２ランを浴びて３―５でサヨナラ負け。連敗で早くも後がなくなった。

ＣＳで初登板初先発したルーキー・竹田は初回に２点を失いながらも６回途中まで無失点でまとめ、試合をつくった。打線も３回に蝦名、佐野の適時打で同点。４回には牧のソロで一時は３―２とリードした。

そんなナインの奮闘に狄紊鮑垢靴伸瓩里５回の攻撃終了後に訪れた降雨による中断だった。激しい風雨は午後７時４０分から同８時２７分まで４７分間に及んだ。ここで生きたのは三浦大輔監督（５１）による「雨男教育」だった。

現役時代から「雨男」だった番長は「雨は相手も嫌なはず。その分、自分が有利」と考えて登板していた。そこで、やはり雨にたたられたＣＳファーストステージ第１戦（１１日、横浜）の試合前、選手たちにこう言い聞かせていたという。

「雨を味方にしよう。雨は相手も嫌がっている。ＣＳはどんな天候状態でもやるんだ。雨もプラスに捉えてやっていこう」

その効果もあったのか、試合再開後も得点こそ挙げられなかったが、竹田が降板した後も中川、石田と無失点でつないだ。だが、４番手の伊勢が佐藤輝に同点打を許し、ここから流れは相手に傾いていった。

三浦監督は試合後「敗戦のポイントは伊勢だったか」という質問に「いやいや、チームとして戦っていますから」といつものように選手をかばった。後がなくなった第３戦に向けても「全員で戦っていきます」と前を向いた。

敗戦の責任を背負った伊勢は「また切り替えていきます。これから５連勝しなきゃいけないんで」とキッパリ。今季限りで退任する番長の戦いはまだ終わったわけではない。

