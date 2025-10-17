走攻守、そして狎辞瓩任發韻鶲した。阪神は「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」ファイナルステージ第２戦（１６日、甲子園）で延長１０回に５―３でサヨナラ勝ち。優勝アドバンテージを含めて３勝０敗とし、日本シリーズ進出に大きく前進した。

劇的勝利の主役は犖廚里笋鵑舛稻啓膈畤慌惹涜棲位郤蝓複横機砲澄１０回無死一塁から相手６番手・佐々木が投じた初球のスライダーを仕留めた。高々と舞い上がった打球はグングン伸びて左中間席に着弾。虎党の大声援を受けてダイヤモンドを一周すると、ナインからはウオーターシャワーなどで手荒い祝福を受けた。「いい感触はありました。自分もびっくりしましたが、最高の形になりましたし、うれしかったです」とニッコリだ。

守備でも魅せた。１点ビハインドの８回無死二、三塁のピンチで右飛を捕球すると、矢のようなバックホームで三走・佐野のタッチアップを阻止。追加点を許さず、チームに流れを呼び込んだ。

さらに狎辞瓩任盡殄颪靴討い拭Ｎ輊勝利を飾った１５日の第１戦では、田中秀太一軍内野守備走塁コーチ（４８）から円陣の声出し役に抜てきされた。森下は「お祭りって意味も込めて指名されたのかなと。自分の中ではしっかりしゃべった方なんですけどね」と照れ笑いを浮かべつつ「久しぶりの甲子園で多くのファンの人たちも来てますし『固まることなく、いつも通りのタイガースのプレーをしていきましょう！』ってエンジンをかけました」と明かす。

初戦白星の勢いのまま、この日も大役を務めて勝利に導いた背番号１。田中コーチが「本当は（中野）拓夢でいこうかなと思ったんだけど…。明るさだったり、若いパワーで盛り上げてほしいなと思って森下にしました」と起用してくれた期待にも見事に結果で応えた。

ＣＳの打率は７割１分４厘。お祭り男がファイナルステージ全勝突破に向けてバット、守備、声でチームを引っ張る。

