ソフトバンクは１６日に「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第２戦（みずほペイペイ）で、日本ハムに３―０の零封勝ちを収めて連勝。アドバンテージの１勝を含む通算成績を３勝０敗とし、日本シリーズ進出へ王手をかけた。

スーパースターが試合を決めた。２戦連続で「１番・左翼」で先発出場した鷹の絶対的主砲・柳田悠岐外野手（３７）が、両軍無得点で迎えた８回一死一、二塁から均衡を破る先制３ラン。上原の１５０キロ直球を完璧に仕留めると、打球は反対方向の左翼スタンドに着弾した。歴代最多タイとなるＣＳ１０本目のアーチが値千金の決勝３ラン。小久保監督は「あそこで打つのがスーパースター」とうなり、チーム内からも「さすがのひと言」と称賛の声が相次いだ。

３７歳となった今でも技術とパワーで紛れもなくＮＰＢ屈指のスラッガーだ。逆方向へ引っ張ったような打球に本人は「若い頃、よう打ってたんで。懐かしいなっていう感じです」と振り返った。

打球速度は「１６２キロ」。逆方向への打球は速度が出にくい。柳田が試合前の練習で放つ左翼方向へのアーチは１７０キロに迫る。日本球界ではなかなかお目にかかれない数値だ。チーム関係者は「逆方向にこれだけの数値をコンスタントに出せる選手はそういない。年を重ねるにつれ、熟練の技術と引き出しの豊富さでカバーする打者が多い中、３７歳の今も柳田は純粋にパワーでも球界トップクラス」と超人の真骨頂を打ち明ける。

直近２年は故障による長期離脱を余儀なくされた。見栄えのいいシーズン成績は確かに残せていない。数字や記録の印象は強く、客観的には衰えを指摘されがちだが、フィールドで叩き出される日々の数値は退化とは無縁だ。この日、満天下に見せつけた１５０キロの速球を手元まで引きつけ、反対方向に放り込んだ一発が証しといえる。

「今の柳田が１番に座るのは、相手からすれば相当怖いはず」（チーム関係者）。衰え知らずの怖い柳田は健在だ。